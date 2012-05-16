انجمن علمی نقد ادبی درگذشت گیوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیام تسلیت انجمن علمی نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت زندهیاد گیوی به شرح زیر است:
«انا لله و انا الیه راجعون
سالها باید که تا چون او یکى مرد تمام
مام گیتى زاید آنگه پرورد اندر کنار
بار دیگر در سوگ استادی از تبار فرزانگان این دیار مینشینیم. استادی که سالیانی دراز، عمر پرمایه خود را وقف خدمت به زبان و ادب فارسی کرد. انجمن علمی نقد ادبی ایران ضایعه درگذشت استاد پژوهشگر و نویسنده توانا، دکتر حسن احمد گیوی را به جامعه علمی و ادبی کشور تسلیت میگوید.»
حسن احمد گیوی معروفترین شاگرد بدیعالزمان فروزانفر، صبح روز گذشته در منزلش در تهران درگذشت. وی دارای دهها عنوان کتاب در زمینه ادبیات فارسی و نیز ادبیات تطبیقی فارسی و ترکی است که از جمله آنها میتوان به «زبان و نگارش فارسی» و «دستور ویرایش زبان فارسی» اشاره کرد.
استاد گیوی همچنین 4 سال متمادی مشغول نگارش کتاب «دستور زبان تطبیقی فارسی و ترکی» بود. وی سالها در تدوین لغتنامه دهخدا با این موسسه همکاری داشت و قریب 20 درصد از آنچه تاکنون از این لغتنامه منتشر شده، حاصل زحمات زندهیاد گیوی است. این استاد فقید زبان و ادبیات فارسی همچنین از استادان همکار حسن انوری در تدوین فرهنگ بزرگ سخن بوده است.
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