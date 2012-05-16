انجمن علمی نقد ادبی درگذشت گیوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیام تسلیت انجمن علمی نقد ادبی ایران به مناسبت درگذشت زنده‌یاد گیوی به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون



سال‏ها باید که تا چون او یکى مرد تمام

مام گیتى زاید آنگه پرورد اندر کنار

بار دیگر در سوگ استادی از تبار فرزانگان این دیار می­نشینیم. استادی که سالیانی دراز، عمر پرمایه خود را وقف خدمت به زبان و ادب فارسی کرد. انجمن علمی نقد ادبی ایران ضایعه درگذشت استاد پژوهشگر و نویسنده توانا، دکتر حسن احمد گیوی را به جامعه علمی و ادبی کشور تسلیت می­گوید.»

حسن احمد گیوی معروفترین شاگرد بدیع‌الزمان فروزانفر، صبح روز گذشته در منزلش در تهران درگذشت. وی دارای ده‌ها عنوان کتاب در زمینه ادبیات فارسی و نیز ادبیات تطبیقی فارسی و ترکی است که از جمله آنها می‌توان به «زبان و نگارش فارسی» و «دستور ویرایش زبان فارسی» اشاره کرد.

استاد گیوی همچنین 4 سال متمادی مشغول نگارش کتاب «دستور زبان تطبیقی فارسی و ترکی» بود. وی سال‌ها در تدوین لغتنامه دهخدا با این موسسه همکاری داشت و قریب 20 درصد از آنچه تاکنون از این لغتنامه منتشر شده، حاصل زحمات زنده‌یاد گیوی است. این استاد فقید زبان و ادبیات فارسی همچنین از استادان همکار حسن انوری در تدوین فرهنگ بزرگ سخن بوده است.

