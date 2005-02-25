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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۴۲

نتايج نهايي مسابقاتي سنگنوردي بانوان گراميداشت دهه مبارك فجر

نهمين دوره مسابقات سنگنوردي قهرماني كشورگراميداشت دهه مبارك فجر كه از ديروز در شهر دامغان آغاز شده بود صبح امروز ( جمعه 7 اسفند ) در بخش بانوان به پايان رسيد.

به گزارش  خبرگزاري " مهر" دراين دوره ازمسابقات و در بخش بانوان 83 سنگنورد ازسراسركشورحضورداشتند و در رشته سختي مسيربا هم به رقابت پرداختند كه درنهايت بهاره مرادي از همدان به مقام قهرماني دست يافت. النازركابي از زنجان دوم شد وناديا طالبيان نيزازهمدان درسكوي سوم ايستاد.
گفتني است مسابقات آقايان با حضور 151 سنگنورد درمحل سالن حمزه سيد الشهدا دامغان ادامه دارد و عصرامروز با انجام مسابقات فينال چهره نفرات برتر مشخص مي شود.

کد مطلب 160366

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