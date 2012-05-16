مادر؛ نگین حلقه انگشتری خلقت/مادر بلندترین داستان حماسی ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، مادر، نگین حلقه انگشتری خلقت و رفیع ترین داستان حیات بشریت است، قلم از نگارش شکوه او ناتوان و هزاران شعر در ستایش مدح وی اندک است.

مادر، کتاب نامکتوب مرارتها، دیوان محبتها، ناب ترین واژه شعر خلوص، بلندترین داستان حماسی ایثار، قصیده بلند عشق، عاشقانه ترین غزل، مثنوی رنجها، بیت الغزل از خود گذشتگی جهان هستی است.

مادر کتاب همیشه گشوده ایثار است

روز تولد بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) را روز مادر گذاشته اند، وقتی از حضرت زهرای مرضیه اسم می بریم پرونده ای از محبت به همسر، فرزند دوستی، خانواده دوستی، همسایه دوستی و.... بر روی انسانها گشوده می شود، حضرت فاطمه در مسائل دنیوی و اخروی یک انسان کامل و نمونه بود.

فاطمه ( س ) به دنیا آمد تا کهکشان خلقت برگرد وجودش بگردد، به دنیا آمد تا رحمت الهی تجلی دوباره یابد، به دنیا آمد تا خلقت بی معنا و انگشتر وجود بی نگین نماند.

زهرای مرضیه تنها انگیزه خلقت و زیباترین آیه وحی است، تاریخ هرگز از یاد نخواهد برد بانویی را که معنای زن را در گوش مردانگی فروشان تاریخ، فریاد کرد و با آمدنش زنان را از عمق ستم و جهل جاهلیت برآورد و بر سریر افراخته عصمت نشاند.

آن حضرت آمد که تا ابد برای امت رسول الله ( ص) مادری کند، شفیع امت پدرش و در روز قیامت رشته چادرش حبل المتین معرفت باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه (س) سرور و الگوی همه زنان عالم است، بانویی که در سنین کم و در عمر کوتاه به مقامات معنوی، علمی و معرفتی برابر مرتبه انبیا و اولیا رسید.

آیت الله زین العابدین قربانی افزود: زنان و مادران ایران اسلامی نیز با الگو از فاطمه زهرا (س) در صحنه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره نقش خود را به خوبی ایفا کرده و خواهند کرد.

وی تاکید کرد: زن مسلمان باید سیرت و رفتار حضرت زهرا (س) را سر لوحه خود در زندگی قرار دهد، زیرا وجود سراسر خیر و برکت ایشان اسوه و الگوی مناسبی برای تمامی مسلمانان به ویژه زنان جامعه اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان به منزلت مقام مادر اشاره کرد و گفت: بدون شک مادر یکی از نعمتهای گرانبها و بزرگ الهی که به انسانها ارزانی شده است.

وی با اشاره به اینکه وجود مادر مایه افتخار، سربلندی و موفقیت است، افزود: انسان باید به مادر خدمت کند احترامش را داشته باشد و رضایت او را بدست آورد.

آیت الله قربانی یادآورشد: مادر نعمت بس عظیم و بزرگی است و یک جایگاه خاص و ویژه در اسلام دارد.

مادر شکوه مندترین واژه شگرف آفرینش است

بدون شک ادای حقوق مادر یکی از مهمترین اموری که فرد مسلمان باید به آن توجه داشته باشد، مسلمان باید بداند که اسلام تا حدی به مقام و منزلت مادر افزوده که بشریت تا به حال نظیر آن را ندیده است، این مقام والا بلافاصله بعد از ایمان به خدا و طاعت ذات واحدش می آید.

مقام مادر در بینش دینی مقامی است بلند که در آیات قرآن هم ردیف اطاعت و عبادت خدا ذکر شده است، بر این اساس تمامی آحاد مردم باید به این امر مهم توجه داشته و تا آنجا که می توانند به مادر احترام بگذارند و به او خدمت کنند به خصوص در کهن سالی باید نیازهای مادر را تامین کرد چون او در این سن و سال به شدت احتیاج به کمک دارد.

در بیان مقام مادر و ارزشهای او سخن بسیار است، این که بهشت زیر پای مادران است یا مرد از دامن زن به معراج می رود، به خوبی جایگاه زن و مادر را نشان می دهد. پس هر کسی که درجه خدایی شدن را می خواهد، باید اطاعت و احسان مادر را فراموش نکند و در تکریم و احترام مادر و همچنین زنان صالح و مومن بکوشد چرا که شرایطی که زن برای تعالی و کمال مرد فراهم می آورد همانند سکوی پرتاب انسان به اوجهای ربوبیت است.

زنان با از خودگذشتگی و ایثار ، مردان را به کمال می رسانند و موجب آرامش و امنیت روحی و روانی آنها می شوند تا به کمالات دست یابند چراکه در بیوت است که نام خدا رفعت می یابد و از خانه و خانواده است که اوج و عروج آغاز می شود.

احسان و تکریم و تجلیل از مادر، عامل دستیابی به بهشت



مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان دراین باره گفت: بهترین شیوههای تربیتی را می توان از شخصیت حضرت زهرا (س) آموخت چرا که آن حضرت به عنوان بهترین زن و مادر در جهان از چنان شخصیت ممتازی برخوردار است که توجه به ابعاد شخصیتی ایشان رمز موفقیت و سعادت جامعه است.

حجت الاسلام جمال یاری با اشاره به اینکه دین مبین اسلام از بهترین آموزهها و شیوه های تربیتی برای الگو پذیری برخوردار است، افزود: آموزه ها و سیره تربیتی اسلامی و قرآنی را باید به عنوان مهمترین الگو که مایه سعادت و کامیابی انسانها می شود، در جامعه تبیین کرد.

‌ وی به مقام و منزلت مادر اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند هر جا می خواهند مهر خود را مثال بزنند، آن را با مهر مادر مثال می زنند و این امر نشان دهنده مقام و منزلت مادر در جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: نامگذاری سالروز ولادت حضرت زهرا (س) به عنوان روز مادر و روز زن بیانگر جایگاه و منزلت این قشر در جامعه است.

حضرت فاطمه (س) آمد تا دفتر زنان بى سرمشق نماند، او آمد تا عفت و حیا از او نشات گیرد، او آمد تا خلقت و آفرینش بى هدف و مقصود تلقى نشود، او بهشت و کوثر پیامبر بود، پیامبر از او بوى بهشت را استشمام مى کرد، رضاى پیامبر در گرو رضاى فاطمه است و رضاى خدا در گرو رضاى اوست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این ارتباط گفت: زنان نقشى محورى در جامعه دارند و هیچ موفقیتى با نادیده گرفتن پایه هاى خانواده که همان زنان هستند، در هیچ جامعه اى حاصل نمى شود.

منصور ایمانی افزود: زنان همزمان چند وظیفه از قبیل دختر بودن، همسر بودن، خواهر بودن و مادر بودن را به دوش دارند که در تمامی این زمینه ها مى توانند بانوى بزرگوار اسلام را به عنوان یک الگوى کامل در کنار خود داشته باشند.

زن مظهر عاطفه و مهر الهى است

وی همچنین با اشاره به اینکه شناخت زن و منزلت او، در واقع شناخت انسان و کرامت اوست، اظهارداشت: زن مظهر عاطفه و مهر الهى است از آنجا که عاطفه بیش از قهر کارساز است، خداوند نیز آدم را بر محور محبت اداره مى کند، بنابراین راه محبت، کوتاه ترین راه و سهل ترین راه براى تقرب به محضرالهى است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اینکه تمامی استعدادها، عواطف و احساسات پاک و حیاتی برای رشد و کمال و بالندگی آدمیان در سرشت و فطرت مادر نهفته است، گفت: نخستین مدرسه انسان، " کانون خانواده ا" ست و نخستین آموزگار و مربی و پرورش دهنده " مادر" است.

وی ادامه داد: مفهوم این سخن ژرف که " بهشت زیر پای مادران است " فرجام همه تلاشها، فعالیتها، رنجها، سختیها و فداکاریهای مستمر و خستگی ناپذیر مادران را در تربیت و پرورش فرزندان سالم، صالح ،مفید و راهگشا برای جوامع بشری نمایان می سازد که به راستی " بهشت " آماده و مهیای پذیرش گام ای مادرانی است که با تربیتهای الهی و مقدسشان جوامع پاک و سالم و رشد یافته و پویا را بنیان نهاده اند.

به هر حال در قانون خلقت، هرچه مقام آفریده ای بالاتر است، وظایف او نیز سنگین تر می شود. در این میان، زن که به عنوان مادر، پرورش دهنده افراد جامعه بشریست، از مقام بلند و والایی برخودار است.

آیت الله جوادی آملی در مورد عظمت مقام مادر و وظایف او چنین می نویسد: " یک سلسله مسئولیتهای پرورشی به عهده مادر است که مرد از آن محروم است. زن حداقل سی ماه یکسری مسئولیتهایی دارد که مرد ندارد. در این سی ماه که کودک بطورمستقیم از مادر تغذیه می کند، مادر مسئول حفظ دو نفر است، یکی برای خود و دیگری برای کودک. آیا این عظمت زن نیست؟ این مسئولیتی نیست که ذات اقدس الهی به زن داده است که به زن فرمود: مسئولیت در حفظ اندیشه ها، افکار و عقاید بیش از مرد است، تو مسئول دو نفری از اینرو مواظب افکار و اندیشه هایت باش؛ زیرا که بسیاری از مسائل، از راه اندیشه به فرزند می رسد ".

گر بود اختیار جهانی به دست من می ریختم تمام جهان را به پای تو ای مادر