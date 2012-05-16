نیمی از مبلغ اهدایی وزیر ارشاد به "تئاتر شهر" کرج جذب شد

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دریافت هدیه وزیر ارشاد برای کمک به مجموعه تئاتر شهر کرج گفت: این مبلغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد به عنوان هدیه انتصاب جدید اهدا شده و 50 میلیون تومان مابقی نیز در هفته آتی جذب می شود.

وی در پاسخ به مهر درباره اولویت های فرهنگی دستگاه متبوع خود نیز حمایت از موسسات فرهنگی هنری را در راس برنامه های این اداره ذکر کرد و افزود: همه فعالیت های فرهنگی هنری استان البرز که مجوز فعالیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد دارند، حمایت خواهند شد.

ابراهیمی تشکیل کمیته حمایت از کانون های فرهنگی هنری و ایجاد ردیف اعتباری مجزا به هر بخش در کنار حمایت از کانون های تبلیغاتی با برگزاری دوره های تخصصی و تسهیل در کار صدور مجوز را به عنوان دیگر اولویت ها و برنامه های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر کرد.

آموزش تخصصی رسانه توسط اساتید شاخص این عرصه

ابراهیمی در بخش دیگری از برگزاری دوره های آموزشی چند روزه برای اصحاب رسانه خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با مرکز مطالعات رسانه به عمل آمده است تا اساتید برتر و شاخص این عرصه در استان البرز برای آموزش حرفه ای خبرنگار حضور پیدا کنند.

وی اختصاص ردیف های اعتباری مجزا و با سقف باز در حوزه های مختلف معاونت فرهنگی، برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت سالروز فتح خرمشهر با دو هزار مجموعه عکس، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی خبرنگاران و برگزاری ستاد بزرگداشت روز خبرنگار در استان البرز را از دیگر برنامه های این اداره کل در آینده نزدیک برشمرد.