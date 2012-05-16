کشف دومین باکتری نمکدوست بومی کشور/ باکتری که کاربردهای صنعتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرکی باکتریها دسته ای از باکتریها هستند که در شرایط سخت و در دمای قلیایی، اسیدی و نمکی که سایر موجودات نمی توانند ادامه حیات دهند، قادر به حیات هستند.

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی به منظور شناسایی و نگهداری از میکروارگانیزمهای بومی پروژه های تحقیقاتی را در این زمینه اجرایی کرده اند و تاکنون موفق به کشف و شناسایی 12 گونه میکروارگانیزم بومی کشور شدند و مقالاتی از آن نیز در ژورنال های معتبر علمی به چاپ رسیده است.



از جمله کشفیات این مرکز می توان به شناسایی 2 باکتری اشاره کرد که با پسوندهای "ایرانسیس" و "پرسیس" نامگذاری شده اند.



کشف گونه جدید آرکی باکتریهای نمک دوست در دریاچه آران و بیدگل از دیگر یافته های این مرکز است که با نام irancnsis Bacillus معرفی شد. این باکتریها از نوع باکتریهای نمک دوست است که در پاکسازیهای نفتی کابردهای وسیع دارد.



در این راستا محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران توانستند دومین جنس جدید آرکی باکتری بومی کشور را شناسایی و معرفی کنند.



دکتر سید ابوالفضل شاهزاده فاضل - رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این میکروارگانیسم بومی کشور با نام علمی Halovenus aranensis در معتبرترین ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی (IJSEM) منتشر شد.



وی افزود: این میکرو ارگانیسم به عنوان یک ذخیره ارزشمند هم اکنون نیز در بانک میکرو ارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران با شماره دسترسی IBRC-M 10015 ثبت و نگهداری می شود.



فاضلی آرکی ها را جزء سومین قلمرو حیات معرفی کرد و یادآور شد: این دسته از میکرو ارگانیسم ها قادر هستند در شرایط سخت محیطی از قبیل غلظت بالای نمک در حد اشباع، دماهای بسیار بالا تا 120 درجه سانتیگراد و شرایط بسیار اسیدی یا قلیایی زندگی کنند.



وی با اشاره به کاربردهای این جانداران اضافه کرد: این گروه از میکروارگانیسم ها و فرآورده های آنها در مقوله بیوتکنولوژی صنعتی مورد توجه قرار می گیرند و از آنها می توان در تولید ترکیباتی نظیر آنزیمها و ترکیبات دارویی مختلف استفاده کرد.



رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ادامه داد: علاوه بر این از این موجودات می توان در پاکسازی زیستی ترکیبات فلزات سمی و ترکیبات نفتی در محیط زیست بهره برد.