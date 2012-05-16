آبهای سطحی از معضلات جدی شهر لنگرود/ لزوم شهرسازی اصولی

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مشکل با برنامه ریزی هدفمند و تخصیص اعتبارات ویژه برطرف و رضایت مندی عمومی مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین به مشکل آب آشامیدنی شهرستان لنگرود اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت مخزن آب آشامیدنی دو هزار متر مکعبی شلمان به اتمام رسیده و مخزن دو هزار متر مکعبی کومله در حال اتمام است که با افتتاح این پروژه ها مشکل آب آشامیدنی مردم این دو شهر رفع خواهد شد.

فرماندار لنگرود بیشترین مشکل تامین آب در اطاقور را به دلیل پراکندگی جمعیت و محدود بود ذخایر آبی دانست و گفت: تمهیدات ویژه ای در این زمینه اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات بزودی مشکل این مناطق نیز رفع خواهد شد.

وی با عنوان اینکه تصفیه خانه صنعتی فاضلاب شهرستان لنگرود در حال اجراست، افزود: ساماندهی فاضلاب در استانهای شمالی به دلیل اکوسیستم شکننده طبیعت امری حیاتی است.

کاظمی در ادامه تراکم بالای جمعیت، بافت فرسوده، گره کور ترافیکی را از دیگر مشکلات این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: با هدف تعدیل ترافیک شهر، فضای پارکینگها باید توسعه یابند.

وی در ادامه به تدوین و تصویب طرح جامع شهر لنگرود اشاره کرد و یادآور شد: فضای شهرسازی در لنگرود نیازمند توجه ویژه است و باید از حالت سنتی خارج شود.