تحقق وعده ارزانی مواد غذایی در آینده نزدیک/ خبرهای خوش در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری صبح سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه گندم دشت مشهد به خبرنگاران اظهارداشت: با تمهیدات اتخاذ شده مردم به تدریج شاهد کاهش قیمتها خواهند بود.

وی ادامه داد: این موضوع با کاهش قیمت شیر در برخی از استانها آغاز شده و با توزیع 50 هزارتن برنج 2 هزار تومانی ادامه می یابد.

وی با رد شایعه فاسد بودن برنج های توزیع شده ایرانی گفت: بزودی با اقدامات انجام شده شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز ومرغ خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مراسم افتتاحیه این واحد صنعتی نیز در سخنانی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، اظهارداشت: تحریم‌های وطنی و قواعد سخت را برای صنعتگر و سرمایه‌گذار دلسرد کننده دانست.

وی با تاکید بر همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های صنعتی از کمک 300 میلیارد تومانی به واحدهای آسیب دیده ناشی از دلایل مدیریتی در استانهای کشور و افزایش توان وام دهی بانکها به تولید خبر داد.

وی ادامه داد: در سال جاری 10 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید، کشاورزی، بهداشت و درمان اختصاص خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه50 درصد از نان مردم به صورت صنعتی تولید شود، تاکید کرد: با توجه با ضایعات کم در نان صنعتی، واحدهای تولیدی در کنار رسانه در این خصوص باید فرهنگ سازی کنند.

وی با اشاره به صدور 700مجوزبرای تولید نان صنعتی در کشور اضافه کرد: از این تعداد220 مورد به بانک معرفی شده که 25 مورد آن منجر به عقد قرارداد و 22 مورد هم در حال ساخت و ساز هستند.