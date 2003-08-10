همسر چيني به ارمنستان رفت

رحمت اميني نويسنده نمايشنامه " همسر چيني " در گفت وگو با خبرنگار هنري" مهر" ضمن اعلام خبر فوق افزود: اين نمايشنامه ابتدا در سال 77 در دوازدهمين جشنواره تئاتر دانشجويي به كارگرداني حسن وارسته به روي صحنه رفت . و جايزه بهترين متن نمايشي ، كارگرداني ، طراحي صحنه و بازيگر ي را از آن خود ساخت وسپس در سال 78 به همراه نمايشنامه " وصيت نامه خانم سارا " اثر نغمه ثميني چاپ شد و دليل چاپ اين دو اثر باهم به خاطر وجود مضمون طنز در هر دو اثر بود.

وي گفت: در سال گذشته " آندرانيك خيچونيان " مترجم ارمني مقيم ايران اين اثر را به همراه چند نمايشنامه ديگر از جمله " كو له بار " دكتر ناظر زاده از فارسي به ارمني ترجمه كرد . تا اين كه امسال باخبرشد يم اين نمايشنامه ونمايشنامه "كوله بار" در اين مجموعه آثار ، كه حالت گا هنامه دارد و به مباحث تئاتري دنيا مي پردازد چاپ شده است.

وي در باره اجراي اين نمايشنامه در ارمنستان گفت: تا كنون از كارگردانان ارمنستاني به من چنين پيشنهادي داده نشده است اما احتمال چنين پيشنهادي زياد ااست زيرا" كوله بار " اثر دكتر ناظر زاده را را اجرا كرده اند، بنابر اين ممكن است اين اثر در ارمنستان به روي صحنه رود . البته ما در گذشته تصميم گرفته بوديم به همراه آقاي خيچونيان اين نمايش را در ارمنستان اجرا كنيم و دو بازيگر ارمني هم براي آن انتخاب كرديم اما به دليل مسايل مادي منصرف شديم .

مسوول گروه نيايش در پايان از شركت 12 متن نمايشي از نويسندگان و كارگردانان مختلف عضو اين گروه براي حضور در جشنواره تئاتر فجر امسال خبر داد.

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