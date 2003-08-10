  1. هنر
  2. سایر
۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۲۵

رحمت اميني در گفت وگو با "مهر" :

همسر چيني به ارمنستان رفت

همسر چيني به ارمنستان رفت

نمايشنامه " همسر چيني " اثر رحمت اميني به همراه نمايشنامه" كوله بار " اثر دكتر فرهادناظر زاده كرماني كه به ارمني ترجمه شده بود ،در مجموعه آثار نمايشنامه نويسان كل جهان در ارمنستان به چاپ رسيد.

رحمت اميني نويسنده نمايشنامه " همسر چيني "  در گفت وگو با خبرنگار هنري" مهر" ضمن اعلام خبر فوق افزود: اين نمايشنامه  ابتدا در سال 77 در دوازدهمين جشنواره تئاتر دانشجويي به كارگرداني حسن وارسته به روي صحنه رفت . و جايزه بهترين متن نمايشي ، كارگرداني ، طراحي صحنه و بازيگر ي را از آن خود ساخت  وسپس در سال 78  به همراه نمايشنامه " وصيت نامه خانم سارا " اثر نغمه ثميني چاپ شد و دليل چاپ اين دو اثر باهم به خاطر وجود مضمون طنز در هر دو اثر بود.
وي گفت: در سال گذشته " آندرانيك خيچونيان " مترجم ارمني مقيم ايران اين اثر را  به همراه چند نمايشنامه ديگر از جمله " كو له بار " دكتر ناظر زاده  از فارسي به ارمني ترجمه كرد . تا اين كه امسال باخبرشد يم اين نمايشنامه ونمايشنامه "كوله بار" در اين مجموعه آثار ، كه حالت گا هنامه دارد و به مباحث تئاتري دنيا مي پردازد چاپ شده است.
وي در باره اجراي اين نمايشنامه در ارمنستان گفت: تا كنون از كارگردانان ارمنستاني به من چنين پيشنهادي داده نشده است اما احتمال چنين پيشنهادي زياد ااست زيرا" كوله بار "   اثر دكتر ناظر زاده را را اجرا كرده اند،  بنابر اين ممكن است اين اثر در ارمنستان  به روي صحنه رود . البته ما در گذشته  تصميم گرفته بوديم به همراه آقاي خيچونيان  اين نمايش را در ارمنستان اجرا كنيم و دو بازيگر ارمني هم براي آن انتخاب كرديم اما به دليل مسايل مادي منصرف شديم .
مسوول گروه نيايش در پايان  از شركت 12 متن نمايشي از نويسندگان و كارگردانان مختلف عضو اين گروه براي حضور در جشنواره تئاتر فجر امسال خبر داد.
کد مطلب 16037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها