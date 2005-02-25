نشست فقهي جرايم اينترنتي در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم، رضا پرويزي دبير كميته مبارزه با جرايم رايانهاي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در اين نشست ضمن اظهار خرسندي از اين كه حوزه در مسايل نو از دانشگاهها پيشي گرفته است، گفت : موضوع جرائم اينترنتي موضوع بسيار فني و پيچيدهاي است كه بدون شناخت فناوري اطلاعات نميتوان در مورد جرائم فناوري اطلاعات صحبت كرد.
وي همچنين توضيحاتي در خصوص ساختار اينترنت ونحوه ارتكاب جرائم در آن ارائه داد.
ابراهيم شفيعي دبير اين نشست هم هدف از برگزاري نشست موضوع شناسي جرايم اينترنتي را بررسي جايگاه فقهي و حقوقي جرايم اينترنتي، بررسي نيازهاي فقهي و حقوقي اين جرايم و نقش پژوهشگران حوزه در بررسي مسايل فقهي جرايم اينترنتي بر شمرد و گفت : با توجه به پژوهشهاي دفتر تبليغات اسلامي و توليد علم و نياز به هم انديشي در مباحث نو پيدا اين نشست برگزار ميشود تا جرايم اينترنتي را از جنبه فقهي و حقوقي بررسي كند.
وي افزود : تجزيه فناوري اطلاعات در كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه در آينده، وابستگي به اينترنت و همچنين حجم فعاليتهاي تجاري روي اين شبكه به قدري وسعت مييابد كه به عقيده تحليل گران، خرابكاري، جعل و… از طريق اين شبكه ميتواند امنيت و منافع ملي و بينالمللي را به طور جدي تهديد كند.
شفيعي گفت : توسعه فناوري اطلاعات در قلمرو دانش حقوق نيز مؤثر واقع شده و با رشد و گسترش روز افزون، فناوري اطلاعات، اين دانش نيز به سوي تغيير كار برد اصول و قواعد مرسوم يا حداقل ترديد در آنها در حركت است.
وي افزود : بنابراين ضروري است تأثير تحول در جامعه اطلاعاتي در مسايل حقوق و جزايي در ابعاد تقنيني، ساختارهاي مربوط به رسيدگيهاي قضايي و كشف و پيشگيري از جرايم مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرد.
نشست موضوع شناسي جرايم اينترنتي از سوي پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات اسلامي برگزار شد.
کد مطلب 160371
نظر شما