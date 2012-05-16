کار پتروشیمی برای قهرمانی سخت شد/ بازیکن ما تجربه صمد را ندارد

محمد کسایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکست تیم پتروشیمی در دیدارهای اول و دوم مرحله فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که به صورت سه از پنج برگزار می شود اظهار داشت: آنچه مشخص است مهرام با فولاد ماهان که حریف ما در مرحله نیمه نهایی بود تفاوتهای زیادی دارد. مشخص است که از نظر تجربه و به خدمت گرفتن بازیکن خارجی مهرام سازمان تیمی بهتری دارد.
وی تصریح کرد: با این حساب شرایط برای بازی کردن در مرحله فینال با مرحله نیمه نهایی کاملاً متفاوت است. در مجموع خاصیت مراحل پلیآف که به صورت 3 از 5 یا 4 از 7 برگزار میشود این است که مجموع اتفاقات در آنها که تعیین کننده نتایج است زیاد خواهد بود.
مربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام در پاسخ به این پرسش که در مجموع دلایل شکست این تیم طی دو دیدار مقابل مهرام چه عواملی بود یادآور شد: فکر میکنم دلایل مشخص است! البته بازیکنان ما خوب دویدند و تلاش کردند اما عملکرد یاران خارجی ما میتوانست بهتر باشد ضمن اینکه پتروشیمی بازیکنی مانند محمد جمشیدی دارد که با 20 ، 21 سال سن بازی میکند. مشخص است که این بازیکن تجربه بازیکنی مانند صمد را ندارد.
کسایی پور با یادآوری اینکه تیم پتروشیمی در دقایقی از مجموعه دیدارهای و اول مقابل مهرام از این تیم پیش افتاده بود خاطرنشان کرد: این در حالی بود که طی دقایقی عواملی مانند چند خطا شدن بازیکنان ما باعث شد شرایط و جریان بازی تغییر کند.
وی تاکید کرد: در مجموع فاکتورهای زیادی در افت و خیز جریان دیدارهای بسکتبال تاثیر دارد. این فاکتورها میتواند روحی و روانی یا مسایل دیگر باشد. اما در کل آنچه که در دیدار با مهرام افت و خیزهای جریان بازی را برای ما رقم زد تفاوت سطح بازیکنان خارجی و تجربه بود. مهرام هم تجربه بیشتری دارد و هم بازیکنان خارجی بهتر.
"اما سرمربی مهرام اعتقاد دارد که پتروشیمی بازیکنان خارجی خوبی در اختیار دارد در حالی که شما نظر متفاوت دارید چرا؟"، سرمربی بسکتبال پتروشیمی در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: از دید ما تفاوتهایی وجود دارد. البته شرایط برای بستن تیم پتروشیمی قبل از آغاز لیگ برتر خیلی دیر اتفاق افتاد و به همین دلیل دست ما برای گرفتن بازیکنان بهتر بسته شد اما در کل بازیکنان خارجی مهرام هم در غرب آسیا و هم در لیگ ایران بهتر کار کردند.
کسایی پور با اشاره به اینکه دیدار سوم تیمهای پتروشیمی و مهرام دوشنبه آینده در تهران برگزار میشود، گفت: این پلیٱف با یک باخت تمام میشود و به همین دلیل شرایط حساستر می شود برای تیمی که باخته است. ما الان چنین شرایطی داریم. در کل و با توجه به دو شکستی که متحمل شدهایم کارمان برای نتیجه گرفتن در فینال سخت شده است. دو بازی گذشته فشرده بود و حالا هم باید در تهران و در مقابل تماشاگران مهرام بازی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای دوشنبه و سه شنبه با برگزاری دیدارهای اول و دوم میان مهرام و پتروشیمی پیگیری شد که طی آن تیم پتروشیمی در هر دو بازی شکست خورد.
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