18 ميليون دلار محموله كتاب خارجي به ايران ارسال مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از ستاد اطلاع رساني نمايشگاه كتاب در اين جلسه محمد علي شعاعي معاون فرهنگي وزيرارشاد و رييس ستاد برگزاري هيجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب ضمن اشاره به جايگاه نمايشگاه كتاب در ميان نويسندگان ، ناشران ، پژوهشگران ، دانشجويان، اساتيد دانشگاه اساتيد و طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور ، جوانان و اقشار مختلف مردم گفت : نمايشگاه بين المللي كتاب تهران يكي از معتبرترين نمايشگاههاي فرهنگي جهان و از لحاظ جذب مخاطب نخستين نمايشگاه در سطح دنيا است . بنابراين ضرورت دارد هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به بهترين شكل در سطح گسترده و با شكوهي برگزار شود.

وي افزود : براي تحقق اين امر لازم است با ارايه برنامه هاي جذاب و متنوع زمينه حضور هر چه بيشتر اقشار مختلف مردم و به تبع آن جوانان در اين دوره از نمايشگاه كتاب فراهم شود.

شعاعي در ادامه استقبال ناشران ايراني و خارجي از نمايشگاه كتاب تهران را دردوره هاي گذشته بي نظير دانست و گفت : حضور بيش از سه هزار ناشر ايراني و خارجي و بازديد گسترده مردم از هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب باعث شد تا مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي برگزاري دوره جديد نمايشگاه كتاب در صدد تامين خدمات و تسهيلات بهتري براي بازديد كنندگان و ناشران ايراني و خارجي باشند.

رييس هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران اظهارداشت : تجربه موفق سال گذشته كه حاصل همكاري خوب و موثر اعضاي شوراي شهر ، شهرداري تهران ، وزارت بازرگاني و ديگر دستگاههاي اجرايي بود نشان از ان داشت كه مجموعه مسوولان اجرايي نظام جمهوري اسلامي اهتمام ويژه اي به بخش فرهنگ دارند و حمايت از حوزه كتاب را از اولويت هاي خود مي دانند .



همچنين در اين جلسه مدير كميته بخش بين الملل نمايشگاه كتاب نيز طي گزارشي اعلام كرد : كار ثبت نام ناشران و موسسات انتشاراتي كشورهاي خارجي به پايان رسيده است و گزارشها حكايت از آن دارد كه امسال حضور ناشران خارجي در مقايسه با دوره هاي گذشته بيشترخواهد بود.

دكتر وصفي گفت : همچنين بر اساس مكاتبات و پيگيريهاي انجام شده با موسسات انتشاراتي خارجي تا كنون 18 ميليون دلار محموله كتاب براي نمايش و عرضه در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب روانه ايران شده است.

وي افزود : ضمنا سهميه ارزي خريد كتاب براي افراد و موسسات علمي فرهنگي نيز در سطح اعتبارات سال گذشته عرضه خواهد شد.

اين گزارش حاكي است در ادامه اين جلسه مدير كميته ناشران داخلي نيز اظهارداشت : به زودي فراخوان ثبت نام از ناشران داخلي از طريق مطبوعات و رسانه هاي گروهي اعلام خواهد شد.

هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از ارديبهشت ماه 1384 با حضور ناشراني از ايران و ساير كشورهاي جهان به مدت 10 روز در تهران برگزا رمي شود.