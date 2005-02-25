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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۶

براي عرضه در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

18 ميليون دلار محموله كتاب خارجي به ايران ارسال مي شود

پنجمين جلسه ستاد برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با حضور معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجمعي از مديران بخشهاي اجرايي ، ناشران داخلي ، بين الملل، نشر الكترونيك ، ستاد اطلاع رساني ، بازار جهاني كتاب و فعاليت هاي جنبي نمايشگاه كتاب برگزار شد.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از ستاد اطلاع رساني نمايشگاه كتاب در اين جلسه محمد علي شعاعي معاون فرهنگي وزيرارشاد و رييس ستاد برگزاري هيجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب ضمن اشاره به جايگاه نمايشگاه كتاب در ميان نويسندگان ، ناشران ، پژوهشگران ، دانشجويان، اساتيد دانشگاه اساتيد و طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور ، جوانان و اقشار مختلف مردم گفت : نمايشگاه بين المللي كتاب تهران يكي از معتبرترين نمايشگاههاي فرهنگي جهان و از لحاظ جذب مخاطب نخستين نمايشگاه در سطح دنيا است . بنابراين ضرورت دارد هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به بهترين شكل در سطح گسترده و با شكوهي برگزار شود.

وي افزود : براي تحقق اين امر لازم است با ارايه برنامه هاي جذاب و متنوع زمينه حضور هر چه بيشتر اقشار مختلف مردم و به تبع آن جوانان در اين دوره از نمايشگاه كتاب فراهم شود.

شعاعي در ادامه استقبال ناشران ايراني و خارجي از نمايشگاه كتاب تهران را دردوره هاي گذشته بي نظير دانست و گفت : حضور بيش از سه هزار ناشر ايراني و خارجي و بازديد گسترده مردم از هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب باعث شد تا مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي برگزاري دوره جديد نمايشگاه كتاب در صدد تامين خدمات و تسهيلات بهتري براي بازديد كنندگان و ناشران  ايراني و خارجي باشند.

رييس هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران اظهارداشت : تجربه موفق سال گذشته كه حاصل همكاري خوب و موثر اعضاي شوراي شهر ، شهرداري تهران ، وزارت بازرگاني و ديگر دستگاههاي اجرايي بود نشان از ان داشت كه مجموعه مسوولان اجرايي نظام جمهوري اسلامي اهتمام ويژه اي به بخش فرهنگ دارند و حمايت از حوزه كتاب را از اولويت هاي خود مي دانند .

همچنين در اين جلسه مدير كميته بخش بين الملل نمايشگاه كتاب نيز طي گزارشي اعلام كرد : كار ثبت نام ناشران و موسسات انتشاراتي كشورهاي خارجي  به پايان رسيده است و گزارشها حكايت از آن دارد كه امسال حضور ناشران خارجي در مقايسه با دوره هاي گذشته بيشترخواهد بود.

دكتر وصفي گفت : همچنين بر اساس مكاتبات و پيگيريهاي انجام شده با موسسات انتشاراتي خارجي تا كنون 18 ميليون دلار محموله كتاب براي نمايش و عرضه در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب روانه ايران شده است.

وي افزود : ضمنا سهميه ارزي خريد كتاب براي افراد و موسسات علمي فرهنگي نيز در سطح اعتبارات سال گذشته عرضه خواهد شد.

اين گزارش حاكي است در ادامه اين جلسه مدير كميته ناشران داخلي نيز اظهارداشت : به زودي فراخوان ثبت نام از ناشران داخلي از طريق مطبوعات و رسانه هاي گروهي اعلام خواهد شد.

هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از ارديبهشت ماه 1384 با حضور ناشراني از ايران و ساير كشورهاي جهان به مدت 10 روز در تهران برگزا رمي شود.

کد مطلب 160372

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