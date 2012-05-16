جزئیات نخستین جلسه محاکمه غیابی طارق الهاشمی/ اظهارات تکان دهنده شاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، نخستین جلسه محاکمه غیابی طارق الهاشمی روز گذشته در بغداد برگزار شد. پیش از این 2 بار محاکمه وی به تعویق افتاده است.

طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی عراق تحت پیگرد دستگاه قضایی این کشور قرار دارد. وی پس از صدور حکم بازداشت خود به اقلیم کردستان عراق فرار کرده است و هم اکنون به بهانه درمان در ترکیه بسر می برد.

هیئت تحقیق درباره پرونده طارق الهاشمی چندی پیش اعلام کرد که محافظان وی عامل انجام 150 عملیات مسلحانه هستند که انفجار چند خودروی بمب گذاری شده، هدف قرار دادن زائران ایرانی و عراقی، افسران ارتش و نمایندگان عراقی از جمله این حملات تروریستی بودند.

محاکمه طارق الهاشمی پس از صدور اخطار قرمز اینترپل به طارق الهاشمی صورت می گیرد. این اخطار به 190 عضو اینترپل ارسال می شود تا فرد مجرم را یافته و او را دستگیر کنند.

در این جلسه که برای نخستین بار است یک مسئول بلند پایه به صورت غیابی محاکمه می شود اظهارات شاهدان پرونده جنایات طارق الهاشمی شنیده شد. ترور مدیرکل وزارت امنیت ملی، یک افسر وزارت کشور و یک وکیل از جمله اتهامات الهاشمی محسوب می شود.

"منی العمیری" نماینده ائتلاف اتحاد ملی یکی از کسانی بود که در دادگاه جنایی بین المللی علیه طارق الهاشمی شهادت داد.

وی اظهار داشت که برادر وی از جمله نیروهای وزارت امنیت داخلی عراق بود که 27 نوامبر 2011 توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات مشخص شد محافظان طارق الهاشمی قاتل برادرم بوده اند.

"احمد شوقی" یکی از محافظان طارق الهاشمی نیز در این جلسه اظهار داشت که مبلغ 2 هزار دلار از طارق الهاشمی دریافت کرده بود تا مسجد براثا را در سال 2007 منفجر کند.

"جمال الکیلانی" سخنگوی طارق الهاشمی در این رابطه اظهار داشت که جلسه بعد دادگاه روز یکشنبه 20 ماه جاری میلادی (31 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

فهرست العراقیه پیش از برگزاری نخستین جلسه محاکمه طارق الهاشمی با ادعای اینکه اتهامات وارده به وی صحت ندارد اعلام کرد که الهاشمی آمادگی دارد در صورتی که "نوری المالکی" نخست وزیر عراق با محاکمه وی در اربیل به جای بغداد موافقت کند در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد.