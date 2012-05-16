به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان نخبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) که درسالن اجتماعات این نهاد برگزارشد اظهار داشت: دانشجویان نخبه به عنوان یکی از عوامل کار آفرین در جامعه به شمار می‌آیند و تحقق این امر در گرو تلاش، اراده مستحکم و داشتن هدف مشخص است.



وی با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ دانشجو و ۵ هزار دانش آموز تحت پوشش و حمایت کمیته امداد قرار دارند بیان داشت: کمیته امداد با بهره گیری همه توانایی خود نسبت به حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه اهتمام دارد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای اصلی فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) ارتقای سطح علمی افراد تحت پوشش است افزود: برنامه‌های مختلف آموزشی کمیته امداد در قالب طرح نظام جامع آموزشی توسط اساتید و کار‌شناس امر، طراحی شده که در این نظام جامعه آموزشی سعی شده همه رده‌های سنی تحت پوشش قرار گیرد.



وی با بیان اینکه امسال بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است افزود: برای آنکه بتوان زیر ساخت‌های واحد‌های تولیدی در کشور فعال شود باید در زمینه توجه به مباحث علمی اهتمام ویژه‌ای داشت.



جلالی در ادامه گفت: نگاه کمیته امداد به افراد تحت پوشش خود صرفا نگاه مادی و حمایتی نیست هر چند این بخش برای دست اندرکاران این مجموعه اهمیت دارد.



وی اضافه کرد: شناساندن راه و مسیر صحیح برای پیشرفت افراد تحت پوشش، یکی از اهداف فعالیت‌های کمیته امداد است که این به امر در کنار حمایت‌های مادی توجه شده است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) برای تامین نیروی انسانی خود از افراد نخبه و همچنین فارغ التحصیلان دانشگاهی که تحت پوشش این کمیته بودند در رشته‌هایی همانند مددکاری استفاده خواهد کرد.



جلالی با اشاره به اینکه دانشجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌توانند نقش مهمی در زندگی خانواده‌های خود ایفا کنند افزود: دانشجویان نخبه‌ای که از سوی کمیته امداد به مدارج علمی بالا رسیده‌اند باید با حضور فعال خود در عرصه‌های علمی دین خود را به کشور ادا کنند.