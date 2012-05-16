به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رضایی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تشکیل دبیرخانه قطعنامه 598 از سال 89 در قم اظهار داشت: این دبیرخانه تاکنون دو همایش را در سال های 89 و 90 برگزار کرده است و تیرماه امسال نیز در آستانه سالروز پذیرش قطعنامه 598، همایش دیگری را برگزار میکند.
وی اظهار داشت: اولین همایش در تیرماه سال 89 با عنوان "قطعنامه؛ فرایند یا برایند" با حضور حجت الاسلام سیدمهدی میرباقری و سردار حسین علایی برگزار شد.
دبیر اجرایی همایش جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) بیان داشت: دومین همایش نیز در سال 90 با عنوان "قطعنامه با تاکید بر اندیشههای دفاعی امام خمینی(ره)" با سخنرانی سردار محمد کوثری و حجت الاسلام بهداروند برگزار شد.
وی با اشاره به سومین همایش با عنوان جنگ و دفاع در اندیشههای امام خمینی اضافه کرد: این همایش نیز در دهه آخر تیرماه و در آستانه سالروز پذیرش قطعنامه برگزار میشود و از شخصیتهای علمی و سیاسی برای حضور در این همایش دعوت خواهد شد.
رضایی از رونمایی از سه کتاب در همایش خبر داد و اظهار داشت: "جنگ تحمیلی و قطعنامههای صادره از سوی سازمان ملل" نوشته شهید احمد سوداگر، "اندیشههای دفاعی امام" نوشته سرلشکر فیروزآبادی و "در قلمرو اندیشههای دفاعی امام" نوشته محمدمهدی بهداروند در این همایش رونمایی میشود همچنین از خانواده شهید سوداگر تجلیل خواهد شد.
وی افزود: علاقمندان تا دهم تیرماه فرصت دارند برای ارسال اثار خود به دبیرخانه همایش به نشانی قم، خیابان معلم، پ 42 یا به سایت www.598news.comمراجعه کنند.
دبیر اجرایی همایش جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) همچنین با اشاره به وجود دبیرخانه همایش در موسسه مستشهدین وصال بیان داشت: این موسسه از سال 88 تشکیل شده و تاکنون چندین مجلد کتاب از جمله سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مختلف را منتشر کرده است.
وی اظهار داشت: برگزاری همایش در حمایت از مردم بحرین در دوسال اخیر، برگزاری سلسله جلسات با حضور صاحبنظران سیاسی و اجتماعی همچنین برپایی نمایشگاه دست قدرت خدا به مناسبت 9 دی ماه از دیگر برنامه های این موسسه بوده است.
رضایی، چاپ کتب قبیله باران، آقامهدی و مشق بصیرت را از دیگر فعالیت های این موسسه برشمرد.
تیرماه سال جاری در قم؛
همایش جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی همایش جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) با تأکید بر نهضت جهانی بیداری اسلامی از برگزاری این همایش در تیرماه سال 91 در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رضایی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تشکیل دبیرخانه قطعنامه 598 از سال 89 در قم اظهار داشت: این دبیرخانه تاکنون دو همایش را در سال های 89 و 90 برگزار کرده است و تیرماه امسال نیز در آستانه سالروز پذیرش قطعنامه 598، همایش دیگری را برگزار میکند.
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