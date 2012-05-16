به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رضایی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تشکیل دبیرخانه قطعنامه 598 از سال 89 در قم اظهار داشت: این دبیرخانه تاکنون دو همایش را در سال های 89 و 90 برگزار کرده است و تیرماه امسال نیز در آستانه سالروز پذیرش قطعنامه 598، همایش دیگری را برگزار می‌کند.



وی اظهار داشت: اولین همایش در تیرماه سال 89 با عنوان "قطعنامه؛ فرایند یا برایند" با حضور حجت الاسلام سیدمهدی میرباقری و سردار حسین علایی برگزار شد.



دبیر اجرایی همایش جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) بیان داشت: دومین همایش نیز در سال 90 با عنوان "قطعنامه با تاکید بر اندیشه‌های دفاعی امام خمینی(ره)" با سخنرانی سردار محمد کوثری و حجت الاسلام بهداروند برگزار شد.



وی با اشاره به سومین همایش با عنوان جنگ و دفاع در اندیشه‌های امام خمینی اضافه کرد: این همایش نیز در دهه آخر تیرماه و در آستانه سالروز پذیرش قطعنامه برگزار می‌شود و از شخصیت‌های علمی و سیاسی برای حضور در این همایش دعوت خواهد شد.



رضایی از رونمایی از سه کتاب در همایش خبر داد و اظهار داشت: "جنگ تحمیلی و قطعنامه‌های صادره از سوی سازمان ملل" نوشته شهید احمد سوداگر، "اندیشه‌های دفاعی امام" نوشته سرلشکر فیروزآبادی و "در قلمرو اندیشه‌های دفاعی امام" نوشته محمدمهدی بهداروند در این همایش رونمایی می‌شود همچنین از خانواده شهید سوداگر تجلیل خواهد شد.



وی افزود: علاقمندان تا دهم تیرماه فرصت دارند برای ارسال اثار خود به دبیرخانه همایش به نشانی قم، خیابان معلم، پ 42 یا به سایت www.598news.comمراجعه کنند.



دبیر اجرایی همایش جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره) همچنین با اشاره به وجود دبیرخانه همایش در موسسه مستشهدین وصال بیان داشت: این موسسه از سال 88 تشکیل شده و تاکنون چندین مجلد کتاب از جمله سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مختلف را منتشر کرده است.



وی اظهار داشت: برگزاری همایش در حمایت از مردم بحرین در دوسال اخیر، برگزاری سلسله جلسات با حضور صاحبنظران سیاسی و اجتماعی همچنین برپایی نمایشگاه دست قدرت خدا به مناسبت 9 دی ماه از دیگر برنامه های این موسسه بوده است.



رضایی، چاپ کتب قبیله باران، آقامهدی و مشق بصیرت را از دیگر فعالیت های این موسسه برشمرد.