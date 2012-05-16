به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور محمدعلی بهمنی، افشین یداللهی، اهورا ایمان و ابراهیم اسماعیلی و سراینده ترانهها روز شنبه 30 اردیبهشت برگزار میشود.
در این جلسه که با حمایت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و با مشارکت اداره امور بانوان منطقه11 برگزار خواهد شد، مجموعه ترانه «مریضم کرده تنهایی» که به تازگی توسط انتشارات شانی چاپ و توزیع شده، نقد میشود.
جلسات نقد و بررسی ترانه در کانون ادبی زمستان، شنبههای هرهفته در تالار ایوان شمس برگزار میشود و شنبه پایانی هر ماه هم کتاب ترانه یا آلبومهای موسیقی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
جلسه نقد مجموعه ترانه «مریضم کرده تنهایی» روز شنبه 30 اردیبهشت از ساعت 17 در سالن اشراق تالار ایوان شمس به نشانی میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان برپا میشود.
نظر شما