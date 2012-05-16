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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

ذکی پور عنوان کرد:

برگزاری طرح مروج سلامت بین دانش آموزان صومعه سرا

برگزاری طرح مروج سلامت بین دانش آموزان صومعه سرا

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا از برگزاری طرح مروج سلامت در بین دانش آموزان مدارس این شهرستان خبر داد.

سید حمیرا ذکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با هدف ترویج و استقرار مفاهیم ارتقای سلامت در بین دانش آموزان مدارس اجرا می شود.

وی اظهار داشت: طرح مروج سلامت دارای اهداف مهمی از قبیل توانمندسازی دانش آموزان، پرسنل، اولیا و مربیان، ارائه خدمات سلامت، بهبود الگوهای تغذیه ای، بهبود وضعیت بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به اختلالات و مشکلات سلامتی است.

مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا ادامه داد: این طرح در 30 مدرسه شهرستان شامل 19 مدرسه ابتدایی، هفت مدرسه راهنمایی و چهار دبیرستان شهری و روستایی با شش هزار و 200 دانش آموز به اجرا در می آید.

شهرستان صومعه سرا دارای 16 هزار دانش آموز در قالب 262 مدرسه است که در 25 کیلومتری غرب مرکز استان گیلان قرار دارد.

کد مطلب 1603760

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