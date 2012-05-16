500 هکتار زمین در گچساران به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الدین جمالیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با صرف هزینه 50 میلیون تومان کارهای مقدماتی ایجاد این منطقه مانند تهیه نقشه توپوگرافی، اخذ استعلامات و مجوزهای لازم از دستگاههای اجرایی انجام شده است.

وی بیان داشت: مجوز کمیسیون ماده 32 استان نیز برای این پروژه اخذ شده و منتظر صدور مجوز سند مالکیت این منطقه به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان به نمایندگی از دولت هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمدبا بیان اینکه با صدور این مجوز مشکلی برای اجرایی شدن این پروژه در استان وجود ندارد، عنوان کرد: راه اندازی این پروژه در تخصص شرکت شهرکهای صنعتی است و بهترین منطقه برای اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی گچساران همین منطقه "خشاب" است.

وی بیان داشت: تعداد 11 شهرک و نواحی صنعتی مصوب در حال واگذاری زمین در این استان وجود دارد.

وی افزود: تاکنون 342 واحد صنعتی در این شهرکها و نواحی صنعتی مستقر شده اند.