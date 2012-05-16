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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

جمالیان خبرداد:

500 هکتار زمین در گچساران به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص می یابد

500 هکتار زمین در گچساران به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص می یابد

گچساران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 500 هکتار زمین در منطقه "خشاب" گچساران برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الدین جمالیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با صرف هزینه 50 میلیون تومان کارهای مقدماتی ایجاد این منطقه مانند تهیه نقشه توپوگرافی، اخذ استعلامات و مجوزهای لازم از دستگاههای اجرایی انجام شده است.

وی بیان داشت: مجوز کمیسیون ماده 32 استان نیز برای این پروژه اخذ شده و منتظر صدور مجوز سند مالکیت این منطقه به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان به نمایندگی از دولت هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمدبا بیان اینکه با صدور این مجوز مشکلی برای اجرایی شدن این پروژه در استان وجود ندارد، عنوان کرد: راه اندازی این پروژه در تخصص شرکت شهرکهای صنعتی است و بهترین منطقه برای اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی گچساران همین منطقه "خشاب" است.

وی بیان داشت: تعداد 11 شهرک و نواحی صنعتی مصوب در حال واگذاری زمین در این استان وجود دارد.

وی افزود: تاکنون 342 واحد صنعتی در این شهرکها و نواحی صنعتی مستقر شده اند.

کد مطلب 1603779

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