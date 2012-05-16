مدیران دوران دفاع مقدس باید پاسخگوی چرایی خاتمه جنگ باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی بهداروند شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجماع مدیران سیاسی، اقتصادی و نظامی در خاتمه جنگ اضافه کرد: مدیران وزارت خارجه و مسئولان سیاسی کشور همچنین فرماندهان سپاه و به خصوص فرمانده سپاه در آن دوران باید در قالب این گونه همایش‌ها و جلسات نسبت به این مواضع و مشاوره‌هایی که به امام دادند روشنگری کنند.



وی ادامه داد: مدیران اقتصادی در آن دوره خبر از خالی بودن خزانه دولت دادند و فرمانده سپاه نیز به امام نامه نوشت و این مسایل باید بررسی شود.



بهداروند تاکید کرد: دبیرخانه قطعنامه ۵۹۸ بار‌ها از مسئولان برای تشریح و بیان و روشنگری این مسایل دعوت کرده است اما متاسفانه لبیکی از سوی آن داده نشده است.



نویسنده چندین کتاب درباره جنگ و دفاع مقدس تصریح کرد: آنچه درباره دوره دفاع مقدس حائز اهمیت است پاسخ به این سه پرسش است که چرا جنگ شروع شد؟ چرا ادامه یافت و چرا خاتمه یافت.



وی با بیان اینکه هیچ جنگی نیست که روزی شروع و روزی پایان داشته باشد افزود: آنچه عامل شکل گیری دفاع مقدس شد تهاجم همه جانبه نظامی و فرهنگی به مرزهای ایران اسلامی بود و این جنگ تنها جنگ نظامی نبود بلکه حمله به مرزهای فرهنگی کشور و اثبات اینکه دین نمی‌تواند کشور را اداره کند بود.



بهداروند ادامه داد: موضوع ادامه جنگ که برای اولین بار ملی - مذهبی‌ها مطرح کردند از دیگر سئوالاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد همچنین در عوامل پایان جنگ برخی به بعد نظامی دامن می‌زنند اما همه حقیقت پایان جنگ کاستی‌های نظامی ما نبود.



دبیر علمی همایش جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی تصریح کرد: نوعی اجماع مدیریتی میان مسئولان سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ایجاد شد تا پذیرش قطعنامه به امام تحمیل شود و این موضوعات باید با حضور مسئولان بررسی و به سئوالات مردم پاسخ داده شود.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گسترش فرهنگ دفاع مقدس در جهان بیان داشت: بیداری اسلامی ریشه در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد چون انقلاب اسلامی به دنبال تمدن سازی بود و توانست از دل دشمن یارگیری کند.



وی تاکید کرد: برای ارایه تحلیلی درست از جنگ و دفاع مقدس باید تحلیل درستی از اهداف انقلاب اسلامی و برنامه‌های دشمنان داشته باشیم و گرنه تحلیلی خرد و جزیی ارائه خواهیم کرد.



بهداروند همچنین با اشاره به کاستی‌های صورت گرفته در بحث بیداری اسلامی تاکید کرد: بیداری اسلامی چیزی جدا از فرهنگ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نیست و اگر این موضوع بدون توجه به انقلاب اسلامی تحلیل شود تحلیلی جزیی خواهد بود.