برونسپاری خدمات در دو شهرداری گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح چهارشنبه در همایش برون سپاری خدمات شهراریها ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری در برگزاری این همایش گفت: خوشحالیم که شهرداری گرگان در موضوعات مختلف استراتژیک و بحث برونسپاری گام های بزرگ برداشته است.

وی گفت: موضوع شهر الکترونیک بعنوان زیرساخت برونسپاری توسط شهرداری برگزار شد و در همین راستا تدوین چشم انداز گرگان 1404 از اقدامات مهم شهرداری برای رسیدن به اهداف برونسپاری است.

وی با اشاره به لزوم اجاری برونسپاری گفت: این طرح علاوه بر این که از نظر قانونی لازم است، بسیاری از علما و پژوهشگران نیز به ین نتیجه رسیده اند که در کنار خصوصی ساز باید بحث برونسپاری را مورد توجه قرار داد.

دادبود تصریح کرد: دولت هم در نظر دارد در کنار شهرداری های این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند و بر همین اساس ضوابط، مقررات و کارگروه های مختلف را تشکیل داد تا تغییرات تشکیلاتی لازم انجام شود.

معاون عمرانی استاندار افزود: برونسپاری علاوه بر ایجاد ظرفیت های جدید در مباحث مختلف، کیفیت طرح ها افزایش داده و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها را نیز آسان کرده است.

دادبود با اشاره به برنامه های این همایش گفت: نگاه همایش برونسپاری این است که در کنار مباحث علمی، تجربیات شهرهای دیگر را نیز منتقل کند زیرا این تجربیات کمک بسیار بزرگی برای رسیدن به مقصد است.