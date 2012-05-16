سیده زهره آثاری همزمان با هفته تجلیل از مقام زن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش زنان استان البرز در عرصه های گوناگون گفت: فعالیت های زنان استان البرز در حوزه بانوان استانداری مشهود و چشمگیر بوده است.

وی ضمن ارائه آماری از این حضور افزود: شکل گیری 279 تعاونی و 20 موسسه کارآفرینی زنان خود گویای واقعیت این حضور بوده است.

آثاری یادآور شد: 36 سازمان مردم نهاد نیز در استان البرز با نقش آفرینی زنان ایجاد شده است.

وی حضور بیش از 25 هزار ورزشکار زن و کسب 117 رتبه و مدال در عرصه های بین المللی را از دیگر افتخار آفرینی های زنان البرزی برشمرد.

کارشناس امور بانوان استانداری البرز در بخش دیگری به آسیب های اجتماعی زنان و آماری قابل تامل طلاق در استان البرز اشاره کرد و گفت: آمار طلاق در استان البرز افزایش یافته است.

افزایش 30 درصدی آمار طلاق در استان

وی افزود: بالغ بر ده هزار مورد ازدواج در مقابل رقم دو هزار و 800 ثبت طلاق در استان حاکی از افزایش آمار30 درصدی طلاق است.

این کارشناس درباره تبعات این افزایش آمار نیز تصریح کرد: افزایش آمار طلاق در استان به دنبال خود آسیب های اجتماعی متعددی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بالا رفتن تعداد زنان سرپرست خانوار، شاهد بروز پدیده هایی نظیر دختران فراری و ... خواهیم بود.

آثاری اظهار داشت: انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی و تحکیم بنیان های خانواده می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

وی با اشاره به "طرح بهشت خانواده" که به ابتکار ادارات کل فرهنگ و ارشاد و بهزیستی البرز اجرا شد، طرح مثبتی برای برنامه های پیشگیرانه از بروز آسیب های اجتماعی و گسستگی بنیان های خانواده برشمرد.