"آواهای کار" از یزد به جشنواره جهانی صدا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله آواهای کار در یزد با بررسی مشاغل سنتی در استان یزد به گردآوری و نقل آواهای هر یک از این حرفه ها می پردازد که هر یک از افراد در حین کار برای تسهل در امر حرفه خود چه نوع از آوا را به کار می برند.

ازمشاغلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است می توان به کشاورزی، دامداری، نساجی، قالی بافی، سراجی و نمد مالی اشاره کرد.

این مقاله پس از ارسال به این جشنواره به مرحله پایانی راه یافت.

چهارمین اجلاس جهانی صدا 26 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در مجتمع زیباکنار گیلان برگزار می شود.

نمایش سجاده حائز رتبه برتر شد

نمایش سجاده تولید معاونت صدای مرکز یزد در دومین جشنواره قرآنی نمایش های کوتاه رادیویی موفق به کسب رتبه برتر شد.

در دومین جشنواره قرآنی نمایش های کوتاه رادیویی ابوالفضل و مهلا جعفری دو کودک خردسال به خاطر نقش آفرینی مثبت در نمایش سجاده در بخش ویژه موفق به کسب رتبه نخست شدند.

نمایش کوتاه سجاده داستان دو کودک خردسال است که در یک گفتگو بچه گانه با هم درد دل می کنند.

علی و محبوبه در یک درد دل کودکانه مشکلات خانواده های خود را مطرح می کنند که در این میان علی به محبوبه یک سجاده را نشان می دهد و می گوید زمانی که این سجاده به خانه ما آمد همه مشکلات ما حل شد و داستان ادامه می یابد که .....

نمایش سجاده به تهیه کنندگی مجید طاهری و نویسندگی و کارگردانی مژگان جعفری در صدای مرکز یزد تولید شده است.

در این جشنواره که با حضور طهماسبی نسب معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما، برنامه سازان و مدیران و معاونین صدای مراکز استانها برگزار شد از عوامل سازنده آثار برتر نمایشهای کوتاه رادیویی با موضوع قرآن و نماز تقدیر به عمل آمد .

جشنواره قرآنی نمایش های کوتاه رادیویی 20 اردیبهشت ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.

"مردم و قانون" در صدای مرکز یزد تولید می شود

معاونت صدای مرکز یزد به منظور آگاهی بخشی به مردم از قوانین قضایی و جامعه اقدام به تولید برنامه رادیویی مردم و قانون کرده است.

آنچه را که مردم باید از قانون بدانند درمورد بایدها و نبایدهای قوانین با حضور کارشناسان و مشاوران حقوقی در قالب برنامه ای رادیویی به مخاطبان رادیو در استان یزد ارائه می شود.

از آیتم های برنامه مردم و قانون می توان به باز خوانی یک پرونده، آشنایی با اصطلاحات قانون، پاسخ به سئوالات مردم اشاره کرد.

این برنامه به تهیه کنندگی فاطمه دانایی روزهای شنبه ساعت 9:15 از صدای مرکز یزد پخش می شود.

گویندگی این برنامه بر عهده محبوبه زارعیان و گزارشگری آن بر عهده مهدی قاضی است و احمد صدیقی و جمال فلاح نیز صدا برداری این مجموعه را بر عهده دارند.