روميانتسف امروز راهي ايران شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ايتارتاس ، مذاكرات و امضاي اين سند طبق برنامه فردا (شنبه) انجام خواهد شد . در تهران روميانتسف با غلامرضا آقازاده معاون رياست جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي و ديگر مقامات ايراني ديدار خواهد كرد .

سخنگوي آژانس انرژي اتمي روسيه (Rosatom) درگفتگويي با ايتارتاس گفت كه اين مذاكرات بر روي مسائل مربوط به گسترش همكاريهاي ايران و روسيه در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي اتمي متمركز خواهد شد .



بنابر اين گزارش روز يكشنبه روميانتسف از نيروگاه اتمي بوشهر نيز بازديد خواهد كرد .