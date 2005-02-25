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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۳۸

براي امضاي قرارداد بازگشت پسماند هسته اي به روسيه

روميانتسف امروز راهي ايران شد

الكساندر روميانتسف رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه امروز (جمعه) براي امضاي قرار داد بازگشت پس ماند سوخت هسته اي نيرو گاه بوشهر به روسيه راهي تهران شد .

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از ايتارتاس ، مذاكرات و امضاي اين سند طبق برنامه فردا (شنبه) انجام خواهد شد . در تهران روميانتسف با غلامرضا آقازاده معاون رياست جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي و ديگر مقامات ايراني ديدار خواهد كرد .

سخنگوي آژانس انرژي اتمي روسيه (Rosatom) درگفتگويي با ايتارتاس گفت كه اين مذاكرات بر روي مسائل مربوط به گسترش همكاريهاي ايران و روسيه در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي اتمي متمركز خواهد شد .

بنابر اين گزارش روز يكشنبه روميانتسف از نيروگاه اتمي بوشهر نيز بازديد خواهد كرد .

کد مطلب 160381

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