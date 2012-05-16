هفته فرهنگ رضوی با تجلیل از خادمان رضوی خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته فرهنگ رضوی که با محوریت دینی و مذهبی، فرهنگ سازی، ترویج و معرفی امام رضا (ع) از روز 21 اردیبهشت در استان اردبیل آغاز شده بود که شامگاه سه شنبه در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل با تجلیل از خادمان و پیشکسوتان فرهنگ رضوی خاتمه یافت.

در آیین اختتامیه هفته فرهنگ رضوی از عسگر شاهی‌زاده و سید علی عابدیان دو شاعر و مرثیه پرداز اردبیلی به عنوان پیشکسوتان و خادمان رضوی در استان اردبیل با اهدای دیپلم افتخار و هدایایی تجلیل شدند.

در بخش مداحی و چاووشی خوانی انور مطلب‌زاده برگزیده جشنواره چاوشی‌خوانی، مداحی و ابتهال در سال90، سید محمد عاملی و شهروز حبیبی از مداحان و برگزیدگان نه دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، شعبان حسن‌زاده پیشکسوت چاووشی‌خوانی رضوی در اردبیل و شاپور امانی از مداحان پیشکسوت استان با اهدای دیپلم افتخار تقدیر به عمل آمد.

در بخش خادمان فرهنگ رضوی از محمد زینالی، حسین میراضی، وحید جبار‌زاده، عادل شیر‌زاد، نادر سقا، حسین جوانمرد، صاحب علی رام‌ سادات، ناهید اللهوردیزاده و ابوالحسن صادقی جهانی تجلیل شد.

در این مراسم اصغر تقی‌زاده شکیبا به عنوان پیشکسوت و بانی جشنواره مدیحه‌سرایی و چاووشی‌خوانی رضوی در استان و سید طاها موسوی پیر‌غلام آستان امام رضا (ع) از شهرستان خلخال مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین بهمن حیدری در رشته خوشنویسی و خطاطی، علی داننده مدیر ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و دبیر جشنواره عکس رضوی، محمد باقر کریمی مدیر ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و دبیر جشنواره شعر رضوی به زبان آذری و محمد رضا سوقندی مدیر ارشاد اسلامی استان سمنان و دبیر جشنواره داستان‌نویسی رضوی از دیگر تجلیل شدگان این مراسم بودند.

هفته فرهنگ رضوی با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی استان برای ترویج فرهنگ رضوی در جامعه برگزار می شود که در هفته گذشته به صورت کاروانی در هفت شهرستان اردبیل، مشگین شهر، گرمی، پارس آباد، بیله سوار، خلخال و کوثر اجرا شد.

شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره امام رضا (ع) به منظور بسط و گسترش فرهنگ رضوی آثار فرهنگی و هنری این جشنواره را که با محوریت امام رضا است همه ساله در استانهای مختلف برگزار می کند که هفته فرهنگ رضوی از 21 اردیبهشت به مدت هفت روز در اردبیل آغاز شد که در این ایام اردبیل میزبان خادمین رضوی از استانهای آذربایجان شرقی، غربی و رنجان بود.