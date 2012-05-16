به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه بودجه 91 در بخش هزینهای به دولت اجازه دادند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده 13 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینهای و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف مشخص شده در بودجه اضافه کند.
براساس این مصوبه از محل منابع حاصل از این بند حداقل 30 درصد برای توسعه ورزش روستایی، 5 درصد برای کانون فرهنگی و ورزشی حوزههای مقاومت بسیج و 20 درصد برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.
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