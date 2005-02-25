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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۵۹

كلاس داوري درجه 3 بدمينتون در مشهد برگزار مي شود

پس از تعويق هاي مكرر كلاس داوري درجه 3 بدمينتون ، اين كلاس ها از تاريخ 14 اسفند ماه به ميزباني هيات بدمينتون خراسان برگزار مي شود.

مصطفي نجفيان مسئول كميته داوران هيات بدمينتون خراسان در گفتگوبا خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب فوق اظهارداشت : پس ازتعللي كه ازسوي فدراسيون به علت مناسبت ها و مسابقات دهه فجر پيش آمد، طي نمابري برگزاري اين كلاس با حضور22 نفر قطعي شده است.
وي افزود: البته به دنبال اين هستيم تا با حجم بالاي متقاضيان اين سهيمه را تا 30 نفر افزايش داده و بر نيروهاي داوري خراسان بيافزاييم.

کد مطلب 160382

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