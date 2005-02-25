كلاس داوري درجه 3 بدمينتون در مشهد برگزار مي شود

مصطفي نجفيان مسئول كميته داوران هيات بدمينتون خراسان در گفتگوبا خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب فوق اظهارداشت : پس ازتعللي كه ازسوي فدراسيون به علت مناسبت ها و مسابقات دهه فجر پيش آمد، طي نمابري برگزاري اين كلاس با حضور22 نفر قطعي شده است.

وي افزود: البته به دنبال اين هستيم تا با حجم بالاي متقاضيان اين سهيمه را تا 30 نفر افزايش داده و بر نيروهاي داوري خراسان بيافزاييم.