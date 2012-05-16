ابراز تاسف جعفریان از انتشار نسخه پراشتباه مشروح مذاکرات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس با تمرکز بر مجالس دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم شورای ملی عصر سه شنبه 26 اردیبهشت با حضور جمعی از مورخان در ساختمان قدیم مجلس آغاز بکار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در ابتدای این برنامه برگزاری سه نشست تخصصی تاریخ مجلس را در سه سال اخیر، حرکتی موثر و زمینه ساز انجام پژوهش‌های علمی در این رابطه دانست.

وی همچنین گفت: این قبیل نشست‌ها می‌تواند در شناسناندن حقوق مردم به آنها هم موثر باشد.

وی با اشاره به انتشار 28 عنوان کتاب در زمینه اسناد توسط مرکز متبوعش یادآور شد: در حال حاضر به همین میزان هم کتاب آماده چاپ داریم که البته همه اینها بیش از یک درصد اسناد موجود در مخازن کتابخانه مجلس را شامل نمی‌شود.

جعفریان همچنین از اینکه «دانشگاههای کشور به اسناد تاریخ ایران اهمیت جدی نشان نمی‌دهند» ابراز تاسف کرد و گفت: ای کاش یکی، دو دانشگاه کشور موضوع اسناد را به عنوان یک گرایش تحصیلی مد نظر قرار می‌دادند.

رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اشکالات محتوایی لوح‌های فشرده مربوط به مشروح مذاکرات مجالس ایران، گفت: سی دی مشروح مذاکرات مجلس آنقدر غلط املایی دارد که من واقعاً از این بابت شرمنده‌ام!

وی در عین حال خظاب به پژوهشگرانی که مایل به استفاده از این اسناد هستند، یادآور شد: به شما قول می‌دهم تا آخر خرداد امسال مشروح مذاکرات مجلس به صورت منقح پیاده‌سازی و سی دی آن منتشر شود.

رئیس کتابخانه مجلس افزود: با توجه به دسترس پذیر شدن این قبیل اطلاعات من آن روز را دور نمی‌بینم که محققان ما مقاله‌ای را که تا پیش از این نوشتن آن 30 روز طول می کشید، در عرض یک روز بنویسند.

رسول جعفریان همچنین از آنچه رسوخ تفکرات غربی در دانشگاههای ایران نامید، انتقاد کرد و افزود: ما نیازمند مرکزی برای فکر کردن هستیم البته مایل نیستم از کلمه اتاق فکر استفاده کنم چرا که این واژه بسیار لوث شده ولی تا کی می‌خواهیم با خوراندن تفکرات جان لاک و کانت به دانشجویانمان راه درست فکر کردن را نشان دهیم؟!

وی ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که روی جنبه‌های اندیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کنیم؛ با یک علامه طباطبایی و یک استاد مطهری هم به جایی نمی‌رسیم.

در ادامه این برنامه علی ططری دبیر سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس از خریداری 144 مجموعه اسناد توسط مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از ابتدای تشکیل شورای عالی اسناد در این مرکز در سال 1388 خبر داد و گفت: برخی از این مجموعه‌ها بیش از 400 هزار برگ سند را شامل می‌شود.

به گفته رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی همچنین در سال گذشته 12 مجموعه سند به این مرکز اهدا شده که مهمترین آنها مجموعه اسناد مرتبط با خانواده فرمانفرمائیان و بخصوص شخص عبدالحسین میرزافرمائیان بوده است.

ططری همچنین گفت: بر اساس تفاهمنامه ای که با خانواده عبدالحسین میرزافرمائیان امضا کرده ایم تمامی اسنادی را که آنها در اختیار ما قرار داده اند اسکن می کنیم و یک نسخه از همه آنها را به خانواده وی تحویل می دهیم. تاکنون حتی یک برگ از این اسناد هم منتشر نشده است.

دبیر نشست تخصصی تاریخ مجلس همچنین از ارسال 160 مقاله به دبیرخانه این نشست خبر داد و گفت: 93 عنوان از این مقالات پذیرفته شده اند که 60 درصد آنها را آقایان و 21 درصد را بانوان و 19 درصد هم به صورت مشترک نوشته شده است.

همچنین به گفته وی 90 درصد این مقالات را پژوهشگران حوزه تاریخ و 10 درصد باقیمانده را کارشناسان حوزه علوم سیاسی نوشته اند.

ططری همچنین گفت: شخصیت‌هایی که در مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس بیشتر به آنها پرداخته شده است نخست محمدرضا پهلوی و دکتر محمد مصدق بوده‌اند.