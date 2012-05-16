  1. فرهنگ و ادب
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

پیکر حسن احمد گیوی پنجشنبه تشییع می‌شود

پیکر حسن احمد گیوی پنجشنبه تشییع می‌شود

پیکر زنده‌یاد حسن احمد گیوی پنجشنبه هفته جاری 28 اردیبهشت تشییع می‌شود.

 فرهنگ احمد گیوی فرزند زنده‌یاد حسن احمد گیوی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیکر پدرم ساعت 9 صبح روز پنجشنبه هفته جاری 28 اردیبهشت از رو به روی موسسه لغتنامه دهخدا به سمت بهشت زهرا تشییع می‌شود.

به گفته وی هنوز مشخص نشده که پیکر این استاد فقید زبان و ادبیات فارسی در قطعه هنرمندان و یا نام‌آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد یا خیر.

حسن احمد گیوی معروفترین شاگرد بدیع‌الزمان فروزانفر به شمار می‌رفت. وی صبح دیروز در منزلش در تهران درگذشت.

او دارای ده‌ها عنوان کتاب در زمینه ادبیات فارسی و نیز ادبیات تطبیقی فارسی و ترکی است که از جمله آنها می‌توان به «زبان و نگارش فارسی» و «دستور ویرایش زبان فارسی» اشاره کرد. استاد گیوی همچنین 4 سال متمادی مشغول نگارش کتاب «دستور زبان تطبیقی فارسی و ترکی» بود.

استاد گیوی سال‌ها در تدوین لغتنامه دهخدا با این موسسه همکاری داشت و قریب 20 درصد از آنچه تاکنون از این لغتنامه منتشر شده، حاصل زحمات زنده‌یاد گیوی است. این استاد فقید زبان و ادبیات فارسی همچنین از استادان همکار حسن انوری در تدوین فرهنگ بزرگ سخن بوده است.
کد مطلب 1603827

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