سناریوهای ممکن پیش روی یونان/ آینده نامعلوم عضو بحران زده اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت: در یونان اتفاقات پشت سرهمی در حال رخ دادن است. این کشور آینده نامعلومی را در پیش رو دارد. انتخابات پارلمانی که در هفته گذشته انجام شد پیروز قطعی نداشت و تا به حال نیز تمامی ابتکار عملهای روسای احزاب برای ساختن دولت ائتلافی بی نتیجه مانده است. گفتگوهای احزاب برای ساختن دولت ائتلافی در یونان در روز یکشنبه گذشته نیز شکست خورد.



حالا دیگر این کشور خیلی زمان ندارد. "کارلوس پاپولیاس" رئیس جمهوری یونان بار دیگر شب گذشته سه تا از بزرگترین احزاب یونان را به تشکیل یک نشست بحران دعوت کرد. این احزاب عبارت بودند از حزب دموکراسی نوین، حزب چپ افراطی "سیریزا" و حزب سوسیالیست "پاسوک" .



نویسنده در ادامه به بررسی سناریوهای مختلف پیش روی یونان پرداخته و نوشت: سناریوهای ممکن برای این کشور عبارتند از :



1. گفتگوهای احزاب با موفقیت همراه شده و یک ائتلاف حکومتی از احزاب سابق دموکراسی نوین و پاسوک تشکیل شود. البته چنین ائتلافی به همکاری حزب کوچک چپ موسوم به "دیمار" نیاز دارد. این احزاب با هم می توانند اکثریت در پارلمان را کسب کنند. در این صورت دولت ائتلافی یونان بار دیگر سریعا کار خود را آغاز کرده و باقی ماندن در منطقه یورو حداقل در آینده نزدیک امکانپذیر خواهد بود.



اما مشکلی که بر سر اجرایی شدن این سناریو قرار دارد این است که تا به حال رئیس حزب دیمار یونان شرکت در چنین ائتلاف بزرگی را رد کرده است. وی همواره تاکید داشته است که در یک ائتلاف حکومتی همچنین حزب چپ افراطی هم باید شرکت داشته باشد. این در حالی است که چنین امری امکانپذیر نیست چرا که رئیس حزب چپ افراطی "سیریزا" آمادگی برای توافق را نشان نداده است.



2. سناریوی دیگری که می توان برای یونان در نظر گرفت این است که گفتگوهای بین احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی با شکست مواجه شده و در 17 ژوئن آینده بار دیگر انتخابات در این کشور برگزار شود. به این ترتیب ممکن است مناسبات قدرتی در یونان بار دیگر تغییر کند. نظر سنجی که بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شد نشان می دهد که حزب "سیریزا " می تواند به انتخابات آینده یونان امیدوار بوده و پیروز این انتخابات باشد. بر اساس این نظر سنجی حزب چپ افراطی(سیریزا) 25 درصد آراء را در این انتخابات کسب خواهد کرد،محافظه کاران 21درصد و سوسیالیست ها 15 درصد آراء را از آن خود خواهند کرد.



یک چنین سناریویی باز هم نا امنی های بیشتری را در یونان ایجاد خواهد کرد چرا که رئیس حزب "سیریزا" با وجود اینکه می خواهد در منطقه یورو باقی بماند اما طرح های کاهش بدهی ها را رد می کند.



3. سناریوی سوم این است که احزاب یونان برای پرداخت بدهی های دولت یونان به توافق نرسند که چنین شرایطی برابر است با ورشکستگی دولت. به این ترتیب روند اصلاحات و سیاستهای ریاضتی که اتحادیه اروپا، کمیسیون و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول از یونان خواستار شده بودند با شکست مواجه شده و اگر چنین سناریویی عملی شود در روزها و هفته های آینده یونان از منطقه یورو بیرون خواهد رفت که این با عواقب غیر قابل پیش بینی همراه خواهد بود.