اتحاديه فوتبال قطر كميته دوپينگ راه اندازي مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كميته تحت رياست حمد المنايي مديركل جديد اتحاديه فوتبال قطرتشكيل و به زودي كارخود را آغاز خواهد كرد. اتحاديه فوتبال قطرهمچنين تلاش مي كند تا تعداد بازيكنان خارجي حاضردرتيم هاي باشگاهي قطررا به 6 بازيكن تقليل دهد.

فوتبال قطرطي چند سال اخيرمحلي شده براي حضورستارگان سابق دنيا نظيررونالد دي بوئروگابريل باتيستوتا. مقامات اتحاديه فوتبال قطردرنظردارند به فوتبال اين كشوربا حضورستارگان اروپايي و آمريكاي جنوبي رونق ببخشند.