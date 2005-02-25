اتحاديه فوتبال قطر كميته دوپينگ راه اندازي مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كميته تحت رياست حمد المنايي مديركل جديد اتحاديه فوتبال قطرتشكيل و به زودي كارخود را آغاز خواهد كرد. اتحاديه فوتبال قطرهمچنين تلاش مي كند تا تعداد بازيكنان خارجي حاضردرتيم هاي باشگاهي قطررا به 6 بازيكن تقليل دهد.
فوتبال قطرطي چند سال اخيرمحلي شده براي حضورستارگان سابق دنيا نظيررونالد دي بوئروگابريل باتيستوتا. مقامات اتحاديه فوتبال قطردرنظردارند به فوتبال اين كشوربا حضورستارگان اروپايي و آمريكاي جنوبي رونق ببخشند.
اتحاديه فوتبال قطر پس از مشاهده عملكرد غير طبيعي برخي از بازيكنان ليگ فوتبال اين كشور در نظر دارد اقدام به راه اندازي كميته دوپينگ نمايد.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين كميته تحت رياست حمد المنايي مديركل جديد اتحاديه فوتبال قطرتشكيل و به زودي كارخود را آغاز خواهد كرد. اتحاديه فوتبال قطرهمچنين تلاش مي كند تا تعداد بازيكنان خارجي حاضردرتيم هاي باشگاهي قطررا به 6 بازيكن تقليل دهد.
کد مطلب 160384
نظر شما