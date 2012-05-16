۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

جزئیات برگزاری دوره MBA کارآفرینی در حوزه سلامت اعلام شد

مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی از برگزاری دوره یکساله MBA با رویکرد کاربردی در حوزه سلامت با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی گفت: دوره های کاربردی که برای گروههای مختلف حوزه پزشکی و در زمینه های گوناگون علمی و تخصصی برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان معتبر ترین گواهی پایان دوره از دانشکده کارآفرینی در یافت خواهند کرد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مرکز توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با بهره گیری از اعضای هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دو دسته آموزش‌ای عمومی و تخصصی را در دستور کار قرار داده ‌است. دسته اول شامل دوره‌های آموزش عمومی کارآفرینی است که با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی و آشنایی هر چه بیشتر اقشار جامعه از مهارتهای عمومی، کسب و کار و توسعه این مهارتها طراحی شده‌است. دسته دوم نیز مربوط به آموزشهای تخصصی کارآفرینی است.

به گفته نوروزی برنامه‌های این دوره‌ها به طور خاص برای سازمانها و صاحبان صنایع کوچک و برای آشنایی با چگونگی مدیریت کسب و کار طراحی شده ‌است.

وی در ادامه افزود: جایگاه در دنیای امروز امکان ادامه تحصیل در برترین دانشگاههای داخل و خارج را در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این رشته بسیار نوپاست و با استقبال شدید سازمانها نیز مواجه شده می توان به بازار کار بسیار حائز اهمیت دست یافت.

نوروزی تصریح کرد: برنامه های آموزشی MBA دانشجویان را با موضوعات مختلفی همچون علوم اقتصاد، رفتارهای سازمانی، بازاریابی، حسابداری، سرمایه گذاری، استراتژی، کسب و کارهای بین المللی، مدیریت فناوری اطلاعات و سیاستگذاری دولتی آشنا می نماید که تلفیق آن با کارآفرینی به افراد ، قدرت درهم شکستن مرزهای محدودیت را هدیه می کند.

مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی خاطر نشان کرد: محتوای دوره در قالب پنج ترم برای کلاسهای حضوری و چهار ترم بصورت مجازی تنظیم شده و شامل 600 ساعت است. از این میزان نیز 80 ساعت مربوط به کارگاه آموزشی ، سمینار وبازدید40 ساعت هم مربوط به پروژه پایان دوره است.

به گفته نوروزی، دارا بودن سابقه شغلی و آشنایی با زبان انگلیسی از امتیازهای مثبت در این دوره ها محسوب شده و علاقمندان می توانند به صورت حضوری یا مجازی در این دوره ها شرکت نمایند.

وی تصریح کرد: دوره های حضوری مذکور روزهای پنجشنبه صبح و بعدازظهر در یکی از مجتمعهای آموزشی غرب تهران برگزار خواهد شد.
