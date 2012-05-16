جزئیات برگزاری دوره MBA کارآفرینی در حوزه سلامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی گفت: دوره های کاربردی که برای گروههای مختلف حوزه پزشکی و در زمینه های گوناگون علمی و تخصصی برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان معتبر ترین گواهی پایان دوره از دانشکده کارآفرینی در یافت خواهند کرد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مرکز توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با بهره گیری از اعضای هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دو دسته آموزش‌ای عمومی و تخصصی را در دستور کار قرار داده ‌است. دسته اول شامل دوره‌های آموزش عمومی کارآفرینی است که با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی و آشنایی هر چه بیشتر اقشار جامعه از مهارتهای عمومی، کسب و کار و توسعه این مهارتها طراحی شده‌است. دسته دوم نیز مربوط به آموزشهای تخصصی کارآفرینی است.

به گفته نوروزی برنامه‌های این دوره‌ها به طور خاص برای سازمانها و صاحبان صنایع کوچک و برای آشنایی با چگونگی مدیریت کسب و کار طراحی شده ‌است.

وی در ادامه افزود: جایگاه در دنیای امروز امکان ادامه تحصیل در برترین دانشگاههای داخل و خارج را در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این رشته بسیار نوپاست و با استقبال شدید سازمانها نیز مواجه شده می توان به بازار کار بسیار حائز اهمیت دست یافت.

نوروزی تصریح کرد: برنامه های آموزشی MBA دانشجویان را با موضوعات مختلفی همچون علوم اقتصاد، رفتارهای سازمانی، بازاریابی، حسابداری، سرمایه گذاری، استراتژی، کسب و کارهای بین المللی، مدیریت فناوری اطلاعات و سیاستگذاری دولتی آشنا می نماید که تلفیق آن با کارآفرینی به افراد ، قدرت درهم شکستن مرزهای محدودیت را هدیه می کند.

مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی خاطر نشان کرد: محتوای دوره در قالب پنج ترم برای کلاسهای حضوری و چهار ترم بصورت مجازی تنظیم شده و شامل 600 ساعت است. از این میزان نیز 80 ساعت مربوط به کارگاه آموزشی ، سمینار وبازدید40 ساعت هم مربوط به پروژه پایان دوره است.

به گفته نوروزی، دارا بودن سابقه شغلی و آشنایی با زبان انگلیسی از امتیازهای مثبت در این دوره ها محسوب شده و علاقمندان می توانند به صورت حضوری یا مجازی در این دوره ها شرکت نمایند.

وی تصریح کرد: دوره های حضوری مذکور روزهای پنجشنبه صبح و بعدازظهر در یکی از مجتمعهای آموزشی غرب تهران برگزار خواهد شد.