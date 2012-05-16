علیرضا تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته کرایه تاکسی‌های اصفهان براساس مصوبه شورای اسلامی شهر افزایش یافته، اظهارداشت: اما در سال جاری هیچ تصمیمی در راستای افزایش کرایه تاکسیهای اصفهان وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از رانندگان تاکسی‌های اصفهان در هر کورس کرایه‌ای بیشتر از مصوبه شورای شهر از مردم دریافت می‌کنند، اضافه کرد: اقدامات این رانندگان غیرقانونی و برخلاف ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی سازمان تاکسی‌رانی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان انکه سازمان تاکسیرانی با رانندگان متخلف برخورد می‌کند، بیان داشت: افزایش نرخ کرایه تاکسیهای اصفهان باید همراه با مصوبه ابلاغ شده از سوی شورای اسلامی شهر باشد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تاکسیرانی برای افزایش کرایه تاکسی‌ها باید لایحه‌ای را به شورای شهر ارسال کند، افزود: البته سازمان تاکسیرانی پس از انجام اقدامات کارشناسی شده لایحه افزایش کرایه تاکسیهای اصفهان را به شورای شهر ارائه می‌دهد.