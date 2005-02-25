پاپ تحت عمل جراحي قرار گرفت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از آسوشيتد پرس، واتيكان گفت : چند ساعت پس از بستري شدن پاپ در بيمارستان به علت بازگشت علائم آنفلونز در عمل جراحي كه به صورت اضطراري انجام شد، پزشكان لوله اي را در گلوي پاپ وارد كردند تا مشكلات تنفسي وي برطرف شود.

پس از انجام عمل جراحي تراكئوتومي [ناي بري] پاپ در اتاق خود در بيمارستان به هوش آمده بود و با كمك دستگاه تنفس مصنوعي تنفس مي كشيد.

"سيلويا رسوسكوني" يكي از معاونان ارشد نخست وزير ايتاليا كه روز پنجشنبه به ملاقات پاپ رفته بود گفت : پاپ پس از بيهوشي كاملاً آرام بود. او دستش را بلند كرد و تلاش كرد با دكترها صحبت كند، اما به او گفتند صحبت نكند.

"ناوارو- وال"سخنگوي واتيكان ، گفت عمل تراكئوتومي پاپ 30 دقيقه به طول انجاميد و نتيجه آن مثبت بوده است.

وي افزود : پاپ كمي قبل از ساعت يازده صبح روز پنجشنبه با آمبولانس به بيمارستان منقل شد و تا كنون يك شب را در بيمارستان گذرانده است.

اين در شرايطي است كه به دليل عمل تراكئوتومي پاپ بايد مدت بيشتري را در بيمارستان سپري كند و اين امر تبعات جدي را براي پاپ در دنبال كردن وظايف و مسئوليت ها ي خود به عنوان رهبر كاتوليك هاي جهان به همراه دارد.

كارشناسان پزشكي مي گويند، دستگاه تنفس مصنوعي او به وسيله آن نفس مي كشد و اين حقيقت كه وي براي بار دوم نيز در بيمارستان بستري شده نشانه خوبي نيست.

پيش از عمل جراحي پاپ ، كارشناسان پزشكي اعتقاد داشتند پاپ ذات الريه دارد، اين درشرايطي است كه "ناوارو- وال" در بيانه خود هيچ اشاره اي به اين موضوع نكرده و گفته است كه پاپ از باريك شدن شش ها رنج مي برد.