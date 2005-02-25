"باز لورمان": اسكندر من بهتر از اسكندر "اليور استون" است

نمايي ازفيلم " اسكندر" به كارگرداني " اليوراستون "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين كارگردان 85 ساله با اعلام مطلب فوق گفت : "فيلمي كه من درمورد اسكندر مي سازم اثري است كه همه منتظر نمايش آن هستند. دوست ندارم به انتقاد ازفيلم اليوراستون بپردازم چرا كه اوفردي قابل احترام است، اما فيلم وي از انسجام لازم بي بهره بود و فيلمنامه آن يكپارچه نبود."

د رابتدا قراربود كه ساخت فيلم هاي "لورمان" و"استون" به طور همزمان آغازشود، اما تهيه كننده هاي فيلم "لورمان" پس از مدتي توقف اين پروژه را كه از حضور"لئوناردوديكاپريو" و "نيكول كيدمن" در نقشهاي محوري سود مي جست، اعلام كردند. درآن زمان بود كه "استون" بي رقيب فيلم "اسكندر" را باحضور"كولين فارل" و"آنجلينا جولي" كليد زد. اين اثر نه تنها از سوي منتقدان مورد بي مهري قرارگرفت، بلكه در گيشه فروش نيز با شكست سنگيني مواجه شد.