آب تمام مناطق استان البرز پاک و قابل شرب است

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بحث آلودگی و رسوب دار بودن آب شرب در کرج اظهار داشت: آب همه مناطق استان البرز پاک و قابل شرب است و شهروندان می توانند از این آب استفاده کنند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان البرز ادامه داد: ولی در برخی مناطق استان البرز به دلیل اینکه از آب چاه استفاده می کنند، املاح آب زیاد و کیفیت آب مصرفی نسبت به آب سد پایین است.



وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد چاه های آلوده ای که از مدار خارج شده اند هم اکنون در ذهن ندارم، اضافه کرد: در حال حاضر 5 تصفیه خانه در استان البرز در حال ساخت است که طی سال های آینده به بهره برداری می رسد.



مدیرعامل آب و فاضلاب استان البرز گفت: تمام تلاش و کوشش ما این است که بهترین خدمات را به شهروندان استان البرز ارائه دهیم.



نوری افزود: در سفر اخیر علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به استان البرز و بازدید از پروژه های مسکن مهر و راه استان تصمیمات خوبی برای ارائه خدمات به واحدهای مسکونی مهر اتخاذ شد و مقرر شد در ماه های آینده خدمات آب رسانی به 17هزار واحد مسکونی انجام شود.