بوش و پوتين گفتند درباره ايران اهداف مشتركي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس، ولاديمير پوتين و جرج بوش روساي جمهوري روسيه و آمريكا روز گذشته در نشستي در براتيسلاواي اسلاوكي درباره موضوعاتي همچون امنيت ، عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي و مبارزه عليه تروريسم بحث و گفتگو كردند .

دو طرف همچنين در باره مشكلات منطقه اي از جمله ، عراق ، ايران ، افغانستان ، كره شمالي و خاور ميانه بحث و گفتگو كردند .



بنابراين گزارش در اين نشست كه هفتمين نشست روساي دو كشوربود روابط اقتصادي و تجاري از جمله الحاق روسيه به سازمان تجارت جهاني بررسي شد .

پس از اين نشست دو طرف در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك شركت كردند.



جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا دراين كنفرانس خبري مشترك ضمن ابراز نگراني از روند دموكراسي درروسيه گفت : دموكراسي در كل مسائل خاصي را مانند حاكميت قانون و حمايت از اقليتها و آزادي مطبوعات و بيان مخالفتهاي سياسي دربردارد . ما درباره تعهد روسيه به پايبندي به اين اصول جهانشمول نگران هستيم .



پوتين رئيس جمهور روسيه نيز در اين كنفرانس خبري ضمن ابراز رضايت از نتايج اين نشست گفت : مشكلات اقصادي در مركز گفتگوهايش با بوش بود .



رئيس جمهوري روسيه با بيان اين مطلب كه متقاعد شده است كار مشترك كشورش با آمريكا موفقيت آميز خواهد بود گفت در اين نشست برروي انرژي بحث و گفتگو شد .



از سويي اينترفاكس گزارش داد : روساي جمهوري روسيه و آمريكا با انتشار بيانيه اي مشترك در زمينه همكاري امنيت هسته اي اعلام كردند : روسيه و آمريكا همكاري مشتركي در مبارزه با تهديدات تروريستي خواهند داشت .

در اين بيانيه آمده است : ما مسئوليت ويژه اي براي امنيت عليه تسليحات هسته اي و مواد هسته اي و براي جلو گيري از افتادن چنين تسليحات و موادي به دست تروريسم بر دوش داريم .



رهبران روسيه و آمريكا در اين بيانيه خاطر نشان كردند : سيستم هاي امنيتي سايت هاي هسته اي روسيه و آمريكا بايدمطابق با شرايط جديد باشند و بايد در شرايط جديد مبارزه عليه تهديدات تروريستي را شديدتر كرد .

