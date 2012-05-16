  1. ورزش
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

بچیرویچ اعلام کرد:

ایران با تیم اصلی در مسابقات بسکتبال غرب آسیا شرکت می‌کند

ایران با تیم اصلی در مسابقات بسکتبال غرب آسیا شرکت می‌کند

سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد که ایران با ترکیب بازیکنان اصلی و در قالب تیم ملی الف در مسابقات قهرمانی غرب آسیا شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا 22 تا 26 خرداد ماه به میزبانی اردن و در شهر عمان برگزار می شود. پیش از این صحبت هایی مبنی بر اعزام تیم ب ایران به این رقابتها شده بود اما با نظر مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال، ایران با ترکیب بازیکنان اصلی و در قالب تیم ملی در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

بچیروویچ در این زمینه گفت: رقابتهای قهرمانی غرب آسیا حکم انتخابی مسابقات استانکوویچ را دارد که در ژاپن برگزار می شود به همین دلیل تصمیم گرفتیم با تمام قدرت در این مسابقات شرکت کنیم بنابراین به جای تیم ب، تیم ملی به مسابقات غرب آسیا اعزام خواهد شد.
کد مطلب 1603903

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