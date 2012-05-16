سعید زرندی همزمان با روز جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برنامه های این اداره کل اظهار داشت: برای توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با حوزه ارتباطات سازمان نظام صنفی اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات در استان البرز تشکیل می شود.

وی افزود: در حال حاضر نمایندگانی از استان البرز در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای تحقق این امر حضور پیدا کرده اند و فراخوان آن نیز اعلام شده است.

زرندی گفت: کلیه شرکت ها و فروشگاه های اینترنتی که در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز فعالیت دارند هر چه سریعتر با مراجعه به اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات در این فراخوان ثبت نام کنند.

نماینده تام الاختیار وزیر ارتباطات در استان البرز افزود: تشکیل سازمان نظام صنفی فرصت خوبی است تا کلیه نقش آفرینان در عرصه فعالیت های مجازی و اینترنتی احراز هویت شوند و موثرتر از گذشته با دامنه فعالیت گسترده ای ادامه کار دهند.

زرندی گفت: در انتهای تیرماه نیز با انتخاباتی اعضای هیئت مدیره و سایرعوامل مجموعه سازمان صنفی مشخص خواهند شد.

اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات در کرج- طالقانی شمالی- بالاتراز شهرک اداری- بین دانشگاه علوم پزشکی و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی واقع است.