اصلاح آیین نامه انضباطی و تصویب آیین نامه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توسط اطلاعیه ای اعلام کرد که در نظر دارد، جهت اصلاح و ارتقا آیین نامه نامه انضباطی فعلی، مطابق کدهای انضباطی فیفا و نیز رفع خلاهای موجود و تکمیل نواقص ملموس آن، با تمسک به نظر صاحب نظران جامعه حقوق و ورزش اقدام عاجل کند تا در اولین فرصت ممکن با تسلیم تغییرات جدید به هیات رئیسه محترم فدراسیون، زمینه تصویب آیین نامه جدید در مجمع محترم فدراسیون فوتبال را فراهم کند.

بر اساس این اطلاعیه از کلیه علاقه مندان به مسایل حقوقی فوتبال، علی الخصوص روسای محترم کمیته های انضباطی هیات های فوتبال استان ها، شهرستان ها و باشگاه های لیگ های مختلف فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی (آقایان و بانوان) و کارشناسان و صاحب نظران این عرصه تقاضا می شود تا نظرات و پیشنهادات خود را تا تاریخ ششم خردادماه به نحو مقتضی به این کمیته انضباطی ارسال کنند.