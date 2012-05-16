به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری سرمربی اسلوانیایی تیم ملی بسکتبال امروز چهارشنبه در تالار اجتماعات بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن رضا طاهری به عنوان اولین سخنگو برای سازمان تیم های ملی انتخاب و معرفی شد.

وی که پس از 18 سال به ایران بازگشته است، در این زمینه اظهار داشت: طبق توافقات صورت گرفته بعد از راه اندازی و سیستماتیک کردن تشکیلات جدید تیم ملی از ایران می روم. حالا ممکن است تا یک ماه دیگر با فدراسیون همکاری کنم یا تا یک سال دیگر. آنچه مسلم است تا زمان استارت پروژه مورد نظر در ایران و در خدمت بسکتبال هستم و پس از آن می روم.



وی یادآور شد: من به خاطر کسالت مادر و بودن در کنار وی برای مدتی به ایران بازگشته ام و پذیرفتم که طی این مدت به فدراسیون بسکتبال برای پیشرفت در تشکیلات جدید کمک کنم اما بعد از آن خواهم رفت.



طاهری از تشکیل یک دفتر کاری برای مربیان تمام رده های سنی بسکتبال خبر داد و گفت: تمام مربیان می توانند به امور مربوط به کارهای خود در این دفتر رسیدگی کنند. آنها باید در هماهنگی کامل با یکدیگر و با سرمربی تیم ملی کارهای خود را انجام دهند.



سخنگوی سازمان تیم های ملی بسکتبال اعلام کرد: در این دفترکتابخانه ای تعبیه خواهد شد که متعلق به تمام مربیان ایران است و همه حق استفاده از آن را دارند.