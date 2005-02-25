حياتي : پذيرش دانشجوي پولي در دوره هاي مشترك را در كميسيون مطرح خواهيم كرد // اگر پذيرش دانشجو لجام گسيخته و بدون كنترل باشد به شدت با آن مخالفيم

محمد علي حياتي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : دانشگاه هاي موجود در كشور، ظرفيت هاي محدودي دارند و نمي توانند تعداد زيادي دانشجو پذيرش كنند. ضمن اينكه سال به سال بر تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه هاي داخلي افزايش مي يابد. بنابراين ايجاد ظرفيت هاي جديد از طرق مختلف در جهت گسترش آموزش عالي مطلوب است.

وي تصريح كرد : استفاده از ظرفيت هايي چون دوره هاي شبانه در كنار ظرفيت هاي اصلي دانشگاه و يا ايجاد دانشگاهي هايي چون دانشگاه پيام نور و غيرانتفاعي كه دانشجو با پرداخت شهريه در اين دانشگاه ها به تحصيل مي پردازند قابل قبول است. زيرا اگر تعداد دانشگاه ها افزايش يابد، بر تعداد ورودي هاي دانشگاه ها نيز افزوده مي شود و تعداد بيشتري از داوطلبان ورود به دانشگاه از آموزش عالي برخوردار مي شوند. اما اگر اينگونه پذيرش دانشجو لجام گسيخته و بدون كنترل باشد به شدت با آن مخالفيم.

نماينده مردم لامرد خاطرنشان كرد : ايجاد دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي در دانشگاه هاي كشور و پذيرش دانشجو با شهريه و بدون برگزاري كنكور بايد كاملا با نظارت دولت انجام شود. دولت بايد بر ميزان شهريه هاي دريافتي و كيفيت دانشگاه هاي خارجي نظارت داشته باشد.

وي افزود : با توجه به اينكه در اين دانشگاه ها دانشجويي بدون كنكور وارد دانشگاه مي شود و در كنار دانشجويان عادي اين دانشگاه قرار مي گيرد و از فضا و امكانات همان دانشجويان بهره مند مي شوند، ايجاد اين دوره ها به اين نحو نادرست است و بايد مورد بررسي قرار گيرد.

حياتي تصريح كرد : ما با ايجاد چنين دوره هايي مخالفيم و موضوع را در كميسيون مطرح خواهيم كرد.