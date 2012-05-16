مصطفی بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کرایه اتوبوس‌های درون‌شهری باید توسط دولت، مردم و شهرداری پرداخته شود، اظهار داشت: اما در حال حاضر دولت به تعهدات خود در این زمینه به صورت کامل عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه درصدی از مردم نیز در راستای استفاده از اتوبوسها کرایه‌های خود را پرداخت نمی‌کنند، اضافه کرد: در سال گذشته کرایه اتوبوسهای اصفهان افزایش یافت اما دولت باید در سال جاری با عمل کردن به تعهدات خود از افزایش کرایه اتوبوس‌ها در سال جاری جلوگیری کند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: دولت باید به تعهدات خود در بخش حمل و نقل عمومی و پررداخت یارانه اتوبوس‌رانی عمل کند و این تعهدات نباید به دوش مردم انداخته شود.

وی با بیان اینکه سیاستهای حمل و نقل عمومی باید مورد توجه تمام مردم و مسئولان قرار بگیرد، ادامه داد: ارائه حمل و نقل سریع، ارزان و راحت به مردم از مهم‌ترین سیاستهای حمل و نقل عمومی است و افزایش کرایه‌ها با این سیاستها در تعارض قرار دارد.

بهبهانی با اشاره به اینکه استفاده از حمل و نقل عمومی در سطح شهر باید گسترش یابد، تاکید کرد: کنترل آلودگی‌های هوا در اصفهان نیازمند گسترش و توسعه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سطح شهر است.