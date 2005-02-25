آثار بزرگان سينماي جهان در ايران به نمايش در مي آيد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر مسعود بخشي مدير بخش بين الملل اين جشنواره درگفتگو با ستاد خبري اولين جشنواره فيلم فرهنگ و صنعت با بيان اينكه بخش بين الملل جشنواره رقابتي نخواهد بود اظهارداشت: در ميان اين فيلم ها 10 فيلم از مركز مطالعات تحقيقات علمي فرانسه و جشنواره تصوير و علم در پاريس و 60 فيلم از ميان مستندهاي فرهنگ و صنعت اروپا ساخته فيلمسازان بزرگي چون برت هانسترا ، برترن تاورنيه ، آلن رنه و ... 4 فيلم هم از فيلم هاي صنعتي فرانسه گزينش و انتخاب شده اند كه در جشنواره شاهد آن خواهيم بود.

بخشي با اشاره به برگزاري نشست هاي تخصصي گفت: در اين نشست ها ضمن معرفي فيلم صنعتي درباره ويژگي هاي اين فيلم ها و چگونگي تبديل يك مستند سفارشي به اثري هنري صحبت خواهد شد.

شايان ذكر است در اين بخش فيلم هاي شاخصي چون آواز سيدن ( آلن رنه) عصر صنعت ، مسخ طبيعت ( اريك رومر) شيشه ( برت هانسترا) و كار، كارها (جرج پسي ) به نمايش درخواهند آمد.

نخستين جشنواره فيلم فرهنگ و صنعت توسط شوراي فرهنگ و صنعت وزارت صنايع و معادن و با مشاركت انجمن سينماي جوانان ايران و شبكه دوم سيما و همكاري سازمانها، اصناف سينمايي ، فرهنگي و صنعتي از 19 الي 23 اسفند ماه 83 در تهران برگزار مي شود.