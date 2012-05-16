آیت الله بهجت با دو بال علم و عمل عروج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام شیخ علی بهجت صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت آیت‌الله بهجت در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: آیت الله بهجت سالها در منزل فرسوده‌ای سکونت داشتند که در پاسخ به تأکیدات دوستان برای بازسازی این منزل و علی‌رغم بروز مشکلات فراوان به دلیل کهولت سن، ایشان عنوان داشتند که خداوند متعال دنیا را محل راحت طلبی انسان قرار نداده و اینجا مکانی برای جمع‌آوری ابزار برای دنیای باقی است.

وی ادامه داد: تعیین اهداف والا برای تمامی بخش‌های زندگی مهم‌ترین نیاز امروز بشراست که با در نظر گرفتن مسیر صحیح زندگی، امکان دستیابی به جایگاه واقعی انسان میسر می‌شود.

حجت الاسلام شیخ علی بهجت با اشاره به بی‌نهایت بودن علم و امتیاز آن برای انسان نسبت به حیوانات، به طرح این سوال پرداخت که هدف علم آموزی هریک از ما در برهه کنونی چیست وآیا در نظام هدفمند خلقت جهانی ما نیز جهت و هدف نهایی علم آموزی خود تعیین کرده‌ایم.

وی عقل و تدبر را بال پرواز انسان‌ها و ابزاری به منظور بازگشت به خداوند در کنار راهنمائی پیامبران الهی بیان کرد و ادامه داد: آیت الله العظمی بهجت (ره) با اعتقادی راسخ و بدون غلبه هیچگونه وسوسه بر ایشان، این باور را دنبال کرد وهرگز از این مسیر جدا نشد.

وی آیت الله بهجت (ره) را الگویی تمام عیار برای تمامی اقشار جامعه قلمدادکرد و ادامه داد: دوری از تکلّف ومنیت، عبودیت محض، پرهیز از مقامات دنیوی وبرخورداری از دیگر مراتب والای عرفان واخلاق شاخصه ارزشمند این الگوی بی نظیر است.

حجت الاسلام رخشاد، از شاگردان آیت الله العظمی بهجت (ره) نیز در این مراسم به ذکر گوشه‌های از زندگی سراسر نور آن فقیه وارسته پرداخت.

وی حیات طیبه را عالی‌ترین نوع زندگی بشر در دنیای کنونی عنوان کرد و افزود: این حیات طیبه بر پایه روایات با بندگی خداوند متعال، اخلاص در این بندگی وبا بهره‌گیری از دو بال علم وعمل صالح میسّر می‌شود.

مؤلف کتاب ارزشمند "درمحضر بهجت" با نقل قولی از آن عالم وارسته، دیدار حضرت حق در دنیای کنونی را همانند آخرت امکان پذیر خواند وتصریح کرد: تلاش وکوشش فراوان در کسب علم نافع وبهره‌گیری از آن در مسیر عمل صالح مهم ترین بخش این حرکت است.

وی مشکل اساسی انسان را شناخت تکلیف و مشکل فراتر از آن را عمل به تک تالیف دانست و افزود: آیت الله العظمی بهجت (ره) احساس حضور در محضر الهی در تمامی اوقات را بالاترین ذکر خداوند و راهی برای مواجهه با مصائب ومشکلات بیان کردند.

وی ذکر عملی را بالاترین ذکر حضرت حق عنوان داشت و گفت: مراقبه دائمی و احاله نکردن امور امروز به فردا از مهمترین را ه‌های تقرب الهی است که کسب نتیجه بدون انجام عمل امکان‌پذیر نمی‌شود.

وی عمل به دانسته‌ها وکسب علم در مورد نادانسته‌ها را مهم‌ترین توصیه‌های آیت الله العظمی بهجت (ره) به توصیه خواهان بیان کرد و افزود: ایشان دائم و در همه حال و در نزد همه افراد به یاد خداوند متعال بود و توأماً از زندگی و بندگی بهره می‌برد.

وی دوری از غفلت وتحفّظ نسبت به تمامی اوقات خود را از دیگر شاخصه های ارزشمندآیت الله العظمی بهجت (ره) عنوان کرد و گفت: با ذکر خداوند متعال و برطرف کردن حجاب‌هاست که می‌توان زندگی و بندگی واقعی را تجربه کرد.

در بخش دیگری از این مراسم حجت الاسلام عمومی از شاگرادن آیت الله العظمی بهجت (ره)، شخصیت‌های بزرگی چون ایشان را گنج‌هایی ارزشمند توصیف کرد که ورود به عالم درون این گنج‌ها نیازمند رمزگشایی شخصیت ایشان است.

وی با بیان این سؤال که رمز این همه عنایت از جانب خداوند متعال نسبت به آیت الله العظمی بهجت (ره) چه بوده است، افزود: در باطن این سؤال مباحث فلسفی و اعتقادی زیادی نهفته است که کلیدی برای گشایش رمز این گنجینه الهی است.

حجت الاسلام عمومی با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق(علیه السلام)، یاری بندگان از سوی خداوند متعال را متناسب با نیّات آنان بیان داشت و تصریح کرد: میزان عنایات الهی متناسب با قدر و انگیزه انسان است.