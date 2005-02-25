نرخ تعرفه هاي بندري تعديل شد// ستاد تنظيم بازار نرخ بليت اتوبوس را 20 درصد در ايام نوروز گران كرد

وزير راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در خصوص افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و تعرفه هاي بندري كه در مهرماه سال 82 اتفاق افتاد و ديوان عدالت اداري نيزدوبار اقدام به ابطال آن كرد، گفت: درآخرين بررسي هايي كه ديوان عدالت اداري انجام داده، اين افزايش را پذيرفته است.

سيد محمد رحمتي افزود: من پس از آنكه از سوي رييس جمهوري و مجلس به عنوان وزير راه و ترابري انتخاب شدم، خلاف مصوبات و مسايل اجرايي در بنادر كشور مشاهده نكرده ام.

وي با اشاره به اختلافات گذشته دو وزارتخانه راه و بازرگاني در خصوص تعرفه هاي بندري خبر داد: با تعديل شدن برخي نرخ هاي تعرفه هاي بندري، اين اختلاف نيز حل و فصل شد.

رحمتي، افزيش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري كه ازمهرماه سال 82 در بنادر كشور اعمال مي شود را از سوي وزارت راه و ترابري مساله پايان يافته اي دانست و گفت: هم اكنون وزارت بازرگاني نيز اين افزايش را پذيرفته است.

وي با اشاره به كاهش هزينه كناره گيري كشتي ها در بنادر كشور در كنار افزايش 800 درصدي نرخ انبار داري و خدمات بندري در سال 82 بيان كرد: با اين اقدام ، شرايط براي رقابت بنادر كشور با بنادر حاشيه جنوبي خليج فارس فراهم شد.

به گفته وزير راه و ترابري ، هزينه نگهداري كالا در بنادر با توجه به ايامي كه كالا در بنادر مي ماند، صعودي افزايش مي يابد.

وي با تاكيد بر اين كه وزارت راه و ترابري برنامه اي براي افزايش نرخ خدمات بندري در سال 84 ندارد، اعلام كرد: اين وزارتخانه در سال آينده هيچ افزايش قيمتي در نرخ تعرفه هاي بخش دولتي در زمينه هاي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي ندارد .

گفتني است احمد دنيامالي دو هفته گذشته، طي گفت و گويي از افزايش 10 درصدي نرخ خدمات بندري در سال 84 خبر داده بود .

وزير راه و ترابري افزايش بليت اتوبوس را در ايام عيد نوروز به علت خصوصي بودن اين بخش عنوان كرد و گفت: در اين باره وزارت بازرگاني نظارت و تصميم گيري مي كند، به عبارت ديگر ستاد تنظيم بازار بايد با افزايش 20 درصدي بليت اتوبوس مسافري در ايام عيد نوروز به علت حجم مسافر در زمان رفت و نبود مسافر در زمان برگشت موافقت مي كرد كه اين كار را نيز انجام داد.

به گزارش خبرنگار"مهر"، براساس اعلام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، بليت اتوبوس مسافري در ايام عيد نوروز(از 25 اسفند امسال تا 15 فروردين سال آينده) 20 درصد افزايش خواهد يافت و پس از اين ايام، قيمت بليت به روال عادي باز خواهد گشت؛ بدين ترتيب پيش فروش بليت اتوبوس مسافري كه از فردا( 8 اسفند) شروع مي شود، 20 درصد افزايش خواهد داشت .