10 میلیارد ریال به مرمت مساجد تاریخی خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی اظهارکرد: این اعتبار تا پایان سال مالی جاری هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص 430 میلیون تومان اعتبار به مساجد و اماکن مذهبی تاریخی استان در سال گذشته ادامه داد: از محل این اعتبار 35 بنای تاریخی مرمت شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 19 مسجد، 12 امامزداده و چهار مدرسه علمیه بوده است.

وی بیان کرد: تا کنون 94 بنای مذهبی استان در فهرست آثار تاریخی ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در گذشته متولی مساجد و حسینیه‌ ها اداره کل اوقاف بود، ادامه داد: با رایزنی ‌ها ی انجام شده مقرر شد میراث فرهنگی متولی مرمت و بهسازی مساجد شود.

رضایی گفت: پیش بینی می شود امسال اعتبارات خوبی برای مرمت بناهای مذهبی تاریخی به میراث فرهنگی تعلق گیرد.

وی از شناسایی یک هزار و 200 بنای تاریخی و فرهنگی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 626 اثر تاریخی، 10 اثر طبیعی و 6 اثر معنوی در فهرست آثار ملی کشور و یک اثر در فهرست جهانی به ثبت رسیده است.

وی به ثبت جهانی باغ اکبریه بیرجند اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری جشن جهانی شدن این بنا در انتظار حضور رئیس جمهور در استان است.

بازدید 20 هزار نفر از موزه های خراسان جنوبی

این مسئول به فعالیت 12 موزه در سطح استان اشاره کرد و تصریح کرد: از این تعداد شش موزه در بیرجند، سه قاین، بشرویه، سرایان و نهبندان هر کدام یک موزه فعال است.

وی از بازدید بیش از 20 هزار نفر از موزه های استان تا پایان فرودین ماه امسال خبر داد و افزود: در سال گذشته 75 هزار نفر از موزه های استان بازدید کرده اند.

وی بیان کرد: با اقدامات انجام شده در سال گذشته در راستای معرفی استان پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 100 هزار نفر از موزه های استان بازدید داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان جنوبی درخصوص باغ بهلگرد یادآور شد: این باغ یکی از آثار تاریخی است که به علت موقوفه بودن در اختیار اداره اوقاف قرار داشت که به منظور احیا و بازسازی به مدت 10 سال در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته است.