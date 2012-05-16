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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

هوای تهران در یک قدمی شرایط اضطرار قرار گرفت

هوای تهران در یک قدمی شرایط اضطرار قرار گرفت

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران امروز با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون روی عدد 192 با فاصله کمی از شرایط اضطرار در شرایط هشدار قرار دارد.

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون با 35 واحد افزایش نسبت به روز گذشته هوای پایتخت را در شرایط هشدار قرارداده و این شاخص با میزان 192 PSI تنها 8 واحد با شرایط اضطرار فاصله دارد.

به گفته وی،  شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیز با 64 واحد افزایش نسبت به روز گذشته و قرار گرفتن روی عدد 183 در شرایط هشدار قرار دارد.

اشرفی پور اظهار داشت: در حال حاضر آلاینده منو اکسید کربن روی عدد 25، ازن 39، دی اکسید نیتروژن 41 و دی اکسید گوگرد روی عدد 28 ایستاده و هوای پاتخت از نظر این آلاینده ها در شرایط پاک است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی از عصر امروز میزان آلاینده ها روند کاهشی را طی خواهد کرد.

کد مطلب 1603997

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