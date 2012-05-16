هوای تهران در یک قدمی شرایط اضطرار قرار گرفت

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون با 35 واحد افزایش نسبت به روز گذشته هوای پایتخت را در شرایط هشدار قرارداده و این شاخص با میزان 192 PSI تنها 8 واحد با شرایط اضطرار فاصله دارد.

به گفته وی، شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیز با 64 واحد افزایش نسبت به روز گذشته و قرار گرفتن روی عدد 183 در شرایط هشدار قرار دارد.

اشرفی پور اظهار داشت: در حال حاضر آلاینده منو اکسید کربن روی عدد 25، ازن 39، دی اکسید نیتروژن 41 و دی اکسید گوگرد روی عدد 28 ایستاده و هوای پاتخت از نظر این آلاینده ها در شرایط پاک است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی از عصر امروز میزان آلاینده ها روند کاهشی را طی خواهد کرد.