جايگاه فعلي حدادعادل ومديريت اودرمجلس بسيارخوب است//حدادبهتراست رياست جمهوري رابه ديگران واگذارد

حجت الاسلام و المسلمين محمدتقي رهبرنماينده اصولگراي اصفهان در گفتگو با خبرنگارپارلماني "مهر"با بيان اين مطلب تاكيد كرد : معتقدم جايگاه فعلي حدادعادل و مديريت خوبي كه تاكنون داشته اند ودرجامعه و مجلس اعتبار بسيار خوبي دارند وهيچ لزومي ندارد وارد كاراجرايي دولت شود.

رهبردرباره حضورحدادعادل دركميته تصميم گيرو ارزيابي كننده كانديداها درشوراي هماهنگي گفت : به نظر مي رسد عضويت حدادعادل دراين كميته مانعي نداشته باشد ومعتقدم وي مي تواند مورد مشورت قرارگيرد ورهنمودهايي ارائه كند.

نماينده اصفهان با تاكيدبراينكه جايگاه فعلي حدادعادل بسيار مناسب است ،تصريح كرد: مجلس را نبايد دست كم گرفت وآقاي حدادعادل بهتر است رياست جمهوري را به ديگران واگذارد .

وي درپاسخ به اينكه حدادعادل با جايگاه و مقبوليت خوبي كه دارند مي توانند به عنوان كانديداي واحد اصولگرايان معرفي شود و مورد اجماع نيز قراربگيرد گفت: به هرحال اين مقبوليت را كسان ديگري نيزدارند .

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم با اشاره به ويژگي هاي رييس جمهورآينده اظهارداشت : قاطعيت ، حسن مديريت ، سابقه اجرايي مناسب ، تعهد، پايبندي به نظام ودلسوزي ، نداشتن نگرش جناحي و تند حزبي ودارابودن ديد انقلابي فراگيربه مسائل جامعه ،مطالبات مردم و مصالح جامعه و داشتن عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وفرهنگي بايد مهمترين ويژگي هاي رييس جمهور آينده باشد .

رهبردرپاسخ به سئوالي درباره احتمال كانديداتوري هاشمي رفسنجاني و تاثير حضور وي درانتخابات رياست جمهوري گفت: من درباره آقاي هاشمي رفسنجاني تا زماني كه اعلام حضوردرانتخابات نكند سخن نمي گويم .

رهبر افزود: ايشان شخصيت محترمي هستند و به هرحال هواداران ومنتقدان جدي دارند و بايد منتظر بمانيم تا تصميم بگيرندآنگاه موضعگيري نماييم .

وي اظهارداشت: اميدوارم هرچه خير و صلاح ملت و انقلاب است در انتخابات رياست جمهوري اتفاق بيفتد .