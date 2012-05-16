پایگاه اینترنتی پیام گستران اندیشه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «پیام گستران اندیشه» بانک اطلاعاتی رشتههای مرتبط با درسهای علوم ارتباطات اجتماعی است که قصد دارد به اطلاع رسانی تخصصی در حوزه روابط عمومی و روزنامه نگاری بپردازد.
اطلاعرسانی این سایت از طریق 11 بخش مختلف انجام میشود. رشتهها و گرایش، انجمنهای صنفی و تخصصی، قوانین و مقررات، تبلیغات خلاق، مقالات علوم ارتباطات، تازههای نشر ارتباطات، روابط عمومی، نقد سمینارها و همایشها، کارگاههای آموزشی، روزنامهنگاری و بخش کاریاب از قسمتهای مختلف این سایت هستند.
آخرین تغییرات آزمونها، رشتهها و گرایشهای علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاههای کشور در قسمت «رشته ها و گرایش ها» و همچنین فعالیتهای مربوط به انجمنهای صنفی و مطبوعاتی در بخش «انجمنهای صنفی و تخصصی» این سایت معرفی خواهند شد.
بخش «کاریاب» این سایت به منظور کمک به سازمانها، رسانهها و دانش آموختگان این رشته، راه اندازی شده است تا اطلاعیههای متقاضیان اشتغال و نیازمندان خدمات در این رشته به طور رایگان در اختیار مخاطبان این سایت قرار بگیرد.
سایت پیام گستران اندیشه همزمان با روز جهانی ارتباطات با آدرس اینترنتی www.pgac.ir در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
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