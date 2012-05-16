چوب حراج "سفیر سخن" بر کتابهایش در مترو/ شاعران بادکنک فروش در راهند

به گزارش خبرنگار مهر، متأسفانه یا خوشبختانه در این روزها با وجود پهنه وسیع مشکلات اجتماعی، شکار کردن سوژه⁯ها برای یک خبرنگار امری است بسیار آسان.

اما با وجود این آسانی، چه بسیار از این سوژه⁯ها، به دلیل اینکه کسی به سراغ آنها نخواهد رفت در ذهن زمان به فراموشی سپرده خواهد شد و در واقع با فراموشی هریک از آنها، گزینه⁯ای از گزینه⁯های موجود برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی- اجتماعی حذف و نابود خواهد شد.



بحث کردن در مورد شناخت سوژه⁯های اجتماعی و چرایی مطرح کردن یا نکردن آنها توسط اهالی رسانه به دلیل آنکه بحثی است مفصل، مقال و مجال دیگری را می⁯طلبد که در اینجا به خاطر فقدان آن مجال به ناچار از آن گذر می⁯کنیم.



لیکن یکی از سوژه⁯ها و نکاتی که هر فرهنگ⁯منشی یا در کل هر انسان خودیافته⁯ای به راحتی نمی⁯تواند از کنار آن گذر کند این است که مشاهده کند فرهنگ و فرهنگ⁯⁯سازان دیاری که در آن زیست می⁯کند نه تنها ارتقا پیدا نمی⁯کنند بلکه هر روزی که از عمر فرهنگی آنها می⁯گذرد منزوی و منزوی تر می⁯شوند.



لازم نیست برای پیدا کردن این فعالان و دلسوزان فرهنگی راه دوری پیموده شود، اگر گهگاهی به دقت گوشه و کنار خود را نظاره کنیم بسیاری از آنها به وضوح جلوه خواهند کرد. منظور از این گوشه و کنار هم به ادارات و مراکز فرهنگی مختص نمی⁯شود، زیرا این مکان⁯ها که جای دست⁯فروشی نیست! بلکه منظور از گوشه و کنار، پیاده⁯روها، پارک⁯ها و داخل مترو و نقاطی از این قبیل هستند، برای اینکه مطمئناً این نقاط برای اشتغال به شغل⁯هایی همچون دست⁯فروشی گزینه⁯های بهتری هستند!



البته شاید برای بعضی دیدن یک اهل فرهنگ در حال دست فروشی در پیاده⁯روها و پارک⁯ها آنچنان نکته جدیدی نباشد اما بد نیست بدانیم که این روزها در مترو هم به غیر از فال حافظ⁯، آدامس، گوشی موبایل، تنقلات و غیره چیز جدید دیگری به نام "اعتبار فرهنگیان" نیز به فروش می⁯رسد!. همین چند روز پیش بود که در مترو صحنه⁯ای بس تأسف⁯بار و غیرقابل انتظاری را مشاهده کردم که در همین⁯جا از خدا می⁯خواهم که دیگر⁯بار هیچگاه این صحنه برایم پدیدار نشود.



نشست خبری در مترو و در حال حرکت!



درحالی که مترو به سرعت به سمت ایستگاه کرج در حرکت بود، صدایی گرفته، سکوت ایجاد شده در فضای مترو را برهم زد و به ناگاه مردی در حدود 60 ساله از مسافران تقاضا و خواهش کرد که کتاب هایش را با کمترین قیمت خریداری کنند. او می⁯گفت: «آقایان و خانم⁯ها من شاعر و نویسنده⁯⁯ای هستم که به دلیل همکاری نکردن مراجع ذیربط و ناشران، خودم اقدام به فروش کتاب⁯هایم کرده⁯ام...» و بعد می⁯گفت:« 5 هزار تومن بازار و قیمت پشت جلد نه!؛ فقط 2 هزار تومن ».



همین دو جمله کوتاه کافی بود تا نیرویی وصف ناکردنی مرا به آن شاعر شوریده حال برساند تا بلکه در این آشفته بازار شانتاژ⁯های رسانه⁯ایی(!) کمی هم در مسیر رسالت اصلی خبری خود یعنی بازگو کردن مشکلات اجتماعی قرار گیرم. پس از معرفی خودم به آن شاعر او با جان و دل مرا پذیرفت و در همان حالی که مترو درحال حرکت بود گفتگوی ما شروع شد و همین امر باعث شد تا مسافران زیادی نیز با اشتیاق دور ما جمع شوند تا به این ترتیب یک نشست خبری تمام عیار در درون مترو و در حال حرکت آغاز شود!



سفیر نیشابوری در کرج



پس از اینکه آن شاعر کمی درباره خودش گفت، تازه یادم افتاد که او چه کسی است و به همین خاطر از خودم شرمنده شدم که چرا همان اول او را نشناخته⁯ام. شاید به خاطر شکسته شدن چهره⁯اش بود، شاید... .تازه یادم افتاد که او را در برخی از محافل ادبی دیده⁯ام و با برخی از شعرهایش نیز آشنا هستم. آری، او کسی نبود جز سید محمد تهرانپور، متخلص به « سفیر نیشابوری» یا « سفیر سخن».



از محمد تهرانپور یا همان سفیر نیشابوری خواستم که بیشتر خودش را معرفی کند و بگوید که چرا خودش اقدام به فروش کتاب⁯هایش کرده است. او در پاسخ گفت: من در بیست و یکم تیر ماه سال 1328 شمسی در خانواده⁯ایی روحانی و در قدمگاه نیشابور متولد شده⁯ام. در سال 1341 به تهران و بعد به کرج مهاجرت کردم و اکنون نیز در شهر کرج زندگی می⁯کنم. بنده از همان اوان طفولیت قریحه شاعری داشته⁯ام و از سال 1368 به طور جدی در محافل ادبی تهران، کرج و شهرهای مختلف دیگری شرکت کرده⁯ام.



این شاعر ادامه داد: به نظر حقیر هر شخصی که از الهامات شاعرانه⁯ایی برخوردار باشد، نماد و الگوی سنجشی از جامعه است، که می⁯تواند اندیشه⁯ای خود ر ابه طور منظوم عرضه نماید و در واقع شعر زبان دوم مردم است.



وی در مورد اینکه چرا خودش به طور مستقیم اقدام به فروش کتاب⁯هایش کرده است، توضیح داد: عدم همکاری ناشران و عوامل وابسته و همین طور مراجع مختلف از جمله ارشاد استان البرز سبب شده است که من خودم عامل فروش کتاب⁯هایم باشم.



تهرانپور ادامه داد: قیمت کتاب⁯هایم را هم به همین دلیل، از 5 هزار تومان به 2 هزار تومان کاهش داده⁯ام که تا شاید حداقل سرمایه از کف رفته را به دست آورم؛ حتماً می دانید که سرمایه⁯ای برای انتشار کتاب⁯ها صرف شده است باید بازگردانده شود.



کتاب⁯هایی که در انبارها خاک می⁯خورند!



سید محمد تهرانپور در پاسخ به این سوال که آیا برای درخواست پشتیبانی از مراجع و مسئولان اقدام کرده است یا خیر؟ گفت: متأسفانه هیچ مرجعی کمک نمی⁯کند برای مثال ارشاد از یک طرف مجوز صادر می⁯کند و از طرف دیگر به عوامل توزیع کتاب می⁯گوید که کتاب را توزیع نکنند و همچنین به دلیل اینکه ناشر همکاری لازم را با مؤلف ندارد کتاب⁯ها به جای اینکه برای مطالعه به دست مردم برسد در انبار⁯ها خاک می⁯خورد.



تهرانپور اضافه کرد: بعد هم با ما تماس می⁯گیرند و می⁯گویند " کتاب⁯هایتان فروش نرفته است و..." سوال من این است که آیا در سرتاسر کشورمان ایران که بیشتر از 70 میلیون جمعیت دارد، هزار عدد کتاب به فروش نمی⁯رود یا اینکه خودمان همت نمی⁯کنیم تا فضای فروش ایجاد شود؟!



این شاعر در ادامه بیان کرد: به هر حال هیچ مرجعی تا به حال به من و اکثر همکارانم کمکی نکرده است و حتی در انتشار کتاب قبلی ام هم همین عدم هماهنگی⁯ها و مشکلاتی که در نتیجه⁯اش به وجود آمد باعث شد که کتاب⁯هایم را خودم و به صورت تک تک به فروش برسانم، متاسفانه باید بگویم این مراجع و ناشران فقط به فکر منافع خودشان هستند.



دیدار آشنا و تعطیلی انجمن⁯های ادبی در البرز!



سید محمد تهرانپور در ادامه صحبت⁯هایش همچنین به دیدار خود با مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز اشاره کرد و گفت: بنده حتی به حضور آقای آشنا نیز رسیدم و برای حل مشکلات خود و همکارانم از ایشان تقاضای یاری کردم ولی متاسفانه نه تنها اقدامی صورت نگرفت بلکه انجمن⁯های ما نیز تعطیل شد.



وی افزود: دیگرانی هم که بعد از ایشان به روی کار آمده⁯اند، متاسفانه اقدام خاصی در باب مرتفع شدن مشکلات اهل شعر و ادب و فرهنگ نکرده⁯اند.



تهرانپور گفت: ما جیره⁯خور سفره ادبیات هستیم و برای انتقال مشکلات مردم از هنر شعر و شاعری استفاده می⁯کنیم و درنتیجه همین تعامل با مردم است که خود به خود انتقاد⁯های اهل ادب سازنده خواهد بود، به حتم هرکسی هم که به این انتقاد⁯ها و پیشنهادها توجه کند در واقع در مسیر سازندگی کشور قرار گرفته است.



در این لحظات سفیر سخن با حالتی مغموم و تاثیر⁯گذار، شعری از شعرهایش را برای جمع حاضر قرائت کرد:



هر با غبان که خدمت باغ جهان کند / خود را عزیز در دل پیر و جوان کند



هرکس طریق عشق خدا انتخاب کرد / سر را به راه عشق خدا ارمغان کند



ای کاش هر که عاقبت خویش نیک یافت / فکری برای عاقبت دیگران کند



از جان گذشته⁯ای نبود در دیار ما / تا جان خود فدای خداوند جان کند



مردم فریب در پس دیوار مشکلات / با مکر و حیله چهره خود را عیان کند



با وعده⁯های پوچ مرا می⁯دهد فریب / خواهد دلم اسیر تمنای نان کند



یارب (سفیر) را برهان از دیار غم / تا سیر باغ و گلشن و هر آستان کند



ایستگاه کرج و بدرود با سفیرسخن



این شاعر مقیم کرج در بخش دیگری از صحبت⁯هایش در خواست⁯های خود را از مسئولان فرهنگی استان البرز عنوان کرد و گفت: به نمایندگی از همه شاعران، ادبا و اهل فرهنگ کرج از مسئولان محترم تقاضا می⁯کنم در بازسازی و راه⁯اندازی دوباره انجمن⁯های ادبی ما را یاری کنند و به این موارد رسیدگی کنند.



سید محمد تهرانپور سپس به تأسیس فرهنگسراها در پارک⁯ها و مساجد و نقش به سزای این مهم در شکوفایی فرهنگی استان اشاره کرد ولی متاسفانه در همین⁯جا سخنانش ناتمام ماند زیرا در همین دقایق بود که مترو به ایستگاه کرج رسید و سفیر سخن قصد رفتن کرد و من و مسافران دیگر را با بدرودی بدرقه کرد و البته ناگفته نماند که سفیر سخن پیش از رفتن، نگارنده و جمع حاضر را به شرکت در جلسات ادبی خود و همپالکی⁯هایش دعوت کرد.



همچنین ناگفته نماند هدیه آن شاعر به این قلمزن حقیر، که کتابچه⁯ای بود حاوی تعدادی از اشعارش. و چه زیبا بود وقتی که برای اولین⁯بار آن کتاب را گشودم و شعر زیر که عنوان آن "شاعر بادکنک فروش" است نظرم را جلب کرد:



من شاعر بادکنک فروشم / آئینۀ رنج و ژنده⁯پوشم

از بهر معاش و زندگانی / بنگر چکنم اگر نکوشم

چون موج میان بحر غم‌ها / در زورق سینه می⁯خروشم

مانند چراغ نیمه مرده / از بیم ستمگران خموشم

یا رب به کجا روانه باشم / با توسن سرکش و چموشم

اکنون که ( سفیر ) راه عشقم / دائم بتلاش و جنب و جوشم.



به راستی و بدون هیچ تعارفی، اگر با این علامات هشدار دهنده از وضعیت فرهنگ⁯پروران جامعه، بازهم بخواهیم به راحتی از کنار آن بگذریم، دیگر به واقعیت تبدیل شدن و طبیعی جلوه کردن اشعار فوق آنچنان هم دور از انتظار نیست. پس گزافه نخواهد بود که اگر لوحی را با مضمون: "هشدار! هشدار! شاعران بادکنک فروش در راهند" را پشت شیشه⁯های ذهن خویش بچسبانیم تا شاید هر وقت که خود و دیگران آن را نظاره می⁯کنیم تلنگری همراه با توجه و آگهی را برایمان به ارمغان آورد.



زنگ خطری پرنهیب!



باری، این ماجرا به غیر از اینکه تجربۀ متفاوت مصاحبه در مترو را برای نگارنده ایجاد کرد(!) نشان دهنده آن است که در استان نو بنیادمان البرز، فعالان اصلی عرصه فرهنگ چگونه به معاش می⁯پردازند یا اینکه از چه طرقی می⁯خواهند همچنان انتقال دهنده فرهنگ باشند و نیز مشاهده شاعر و نویسنده⁯ای در حال دست⁯فروشی در مترو به واقع زنگ خطری است پر نهیب که باید هرچه سریع تر مسئولان فرهنگی این دیار را به تحرک هرچه بیشتر وادارد.



بی شک بر کسی از اهل فرهنگ و اندیشه پوشیده نیست که فضای فرهنگی البرز عزیزمان تناسبی با استحقاق و ظرفیت های موجود این دیار پر ظرفیت ندارد.



در همین رابطه گزافه نخواهد بود که اگر بدانیم حتی توسعه فرهنگ و هنر، جنبه⁯های اقتصادی فراوانی را نیز در بر دارد تا جایی که این روزها کارشناسان اقتصادی مؤلفه⁯ای با نام "اقتصاد فرهنگی" را از مؤلفه⁯های مهمی می⁯دانند که تشکیل دهنده اقتصاد جهان در سال 2020 میلادی خواهد بود.



کوتاه سخن اینکه، وظیفه خطیر همه فرهنگ دوستان است که راه⁯های غنی⁯تر ساختن فضای موجود را بیابند و بازنمایند. امید است که تلاش⁯ها و کاوش⁯های ما در این مسیر از سر آگاهی به اکنون، معرفت به گذشته و بصیرت به آینده استانمان البرز و همچنین کشور عزیزمان ایران باشد.

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سعید پورمند