پیش بینی یک میلیارد صادرات غیرنفتی از زنجان طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه صادرات استان زنجان افزود: با تو.جه به ارائه تسهیلات ویژه به کشاورزان در سال 91 و همچنین راه‌اندازی پروازهای خارجی فرودگاه زنجان شرایط برای توسعه صادرات استان مهیا است و باید با برنامه‌ریزی صادرات محصولات تولید شده در منطقه را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی کشوری نیز صادرات کالا از ایران باید افزایش یابد و در استان نیز براساس معیارهای در نظر گرفته شده باید طرح ارائه داد.

استاندار زنجان، به ضرورت توجه به ظرفیت‌های استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته با تلاش دسته جمعی میزان صادرات استان از مرز 600 میلیون دلار گذشت و این موضوع نشان می‌دهد که با تلاش می‌شود از ظرفیت‌های مغفول به نفع رشد اقتصادی استان بهره برد.

رئوفی نژاد، بابیان اینکه سال گذشته زنجان با وجود هدف گذاری 500 میلیون دلاری صورت گرفته به 630 میلیون دلار صادرات دست یافت افزود: در سال جاری نیز با بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود، راه اندازی و بهره برداری مناسب از واحد های صنعتی می توان بیش از یک میلیارد دلار کالا از این استان صادر کرد.

استاندار زنجان، برلزوم افزایش خاک روی اعطایی به کارخانجات سرب و روی تاکید کرد و گفت: این واحد های صنعتی ظرفیت بسیار بالایی در تولید شمش روی و سرب و صادرات آن به کشورهای همسایه و مورد هدف دارند.